TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Graikams neprireikė lyderio pagalbos, kad įveiktų Kiprą

2025-08-30 20:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 20:04

Graikijos rinktinė (2/0) galėjo pailsinti Giannį Antetokounmpo, o tai nesutrukdė pasiekti dar vieną pergalę Europos čempionate. Graikai 96:69 (22:13, 21:18, 26:16, 27:22) įveikė Kiprą (0/2).

K.Mitoglou pelnė 18 taškų (FIBA nuotr.)

0

Sekmadienį graikai kausis su Sakartvelu, Kipras – su Ispanija.

Graikai pirmajame kėlinyje susikrovė pranašumą, tačiau jis buvo ne toks ryškus – 19:13. Panagiotis Kalaitzakis ir Kostas Papanikolaou leido graikams įgyti dviženklę persvarą (30:19), kurios iš rankų komanda nepaleido kurį laiką.

Po pertraukos intriga buvo (31:40), bet Tyleris Dorsey, Kostas Mitoglou ir Thanasis Antetokounmpo siekė palaužti kipriečius – 61:45. Galiausiai Kipras buvo triuškinamas (73:51) ir dėl pergalės nebekovojo.

Šiame mače vietoje dviejų skambėjo vienas valstybinis himnas, kurį kartu giedojo abiejų komandų atstovai ir sirgaliai.

Graikija: Tyleris Dorsey (4/6 trit.) ir Kostas Mitoglou – po 18, Giannoulis Larentzakis 14, Alexandros Samodurovas 12 (8 atk. akm.), Dimitris Katsivelis ir Vasileios Toliopoulos – po 7.

Kipras: Kostas Simitzis 16, Darralas Willisas 15 (8 atk. kam.), Filippos Tigkas 12, Aeneas Jungas ir Nikos Stylianou – po 7.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

