Graikams neprireikė lyderio pagalbos, kad įveiktų Kiprą

Sekmadienį graikai kausis su Sakartvelu, Kipras – su Ispanija.
Graikai pirmajame kėlinyje susikrovė pranašumą, tačiau jis buvo ne toks ryškus – 19:13. Panagiotis Kalaitzakis ir Kostas Papanikolaou leido graikams įgyti dviženklę persvarą (30:19), kurios iš rankų komanda nepaleido kurį laiką.
Po pertraukos intriga buvo (31:40), bet Tyleris Dorsey, Kostas Mitoglou ir Thanasis Antetokounmpo siekė palaužti kipriečius – 61:45. Galiausiai Kipras buvo triuškinamas (73:51) ir dėl pergalės nebekovojo.
Šiame mače vietoje dviejų skambėjo vienas valstybinis himnas, kurį kartu giedojo abiejų komandų atstovai ir sirgaliai.
Graikija: Tyleris Dorsey (4/6 trit.) ir Kostas Mitoglou – po 18, Giannoulis Larentzakis 14, Alexandros Samodurovas 12 (8 atk. akm.), Dimitris Katsivelis ir Vasileios Toliopoulos – po 7.
Kipras: Kostas Simitzis 16, Darralas Willisas 15 (8 atk. kam.), Filippos Tigkas 12, Aeneas Jungas ir Nikos Stylianou – po 7.
