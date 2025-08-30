Pešičių suerzino žurnalisto klausimas: „Iki čempionato pabaigos manęs nieko neklausite“

Po mačo treneris Svetislavas Pešičius pasidalijo mintimis.
„Visų pirma, sveikinimai mano žaidėjams už šią svarbią pergalę. Ne daugiau ir ne mažiau. Kaip ir tikėtasi, rungtynės buvo sunkios, atkaklios. Nuo pirmojo kėlinio vidurio buvome priekyje, o jei pažvelgsite į rezultatą, viskas buvo mūsų kontrolėje. Abi komandos žaidė aukšto lygio krepšinį su didžiule koncentracija – vien baudų metimus pažiūrėkite: Serbija 18/18, Latvija 22/23. Žinoma, tai tik vienos rungtynės, o ne paskutinės šiame turnyre. Turime koncentruotis į kitas.
Atvirai pasakius, geriausia būtų, jei čempionatas baigtųsi dabar, bet turime žaisti toliau – kitą mačą ir dar kitą… Svarbiausia kontroliuoti savo sveikatą ir laukti naujienų apie Bogdaną. Su tokiu požiūriu, gynyba ir koncentracija galime valdyti savo likimą“, – sakė jis.
Spaudos konferencijoje kilo įtampa po klausimo Ognjenui Dobričiui apie galimą konfliktą su Latvijos strategu Luca Banchi, kuris jį treniravo Bolonijos „Virtus“ klube.
„Mūsų santykiai labai geri. Nieko nebuvo, viskas gerai“, – trumpai nukirto Belgrado „Crvena Zvezda“ gynėjas.
Visgi įsiterpė S. Pešičius, kuriam klausimas akivaizdžiai nepatiko.
„Kas per klausimas? Kalbėkime apie krepšinį. Nieko neįvyko, rungtynės baigėsi, visi emocingi. Ko jūs dabar norite? Noriu, kad tokių klausimų nebūtų – daugiau jų neužduokite. Kas čia vyksta? Mes kalbame apie krepšinį, laimėjome ir jūs neturite kitų klausimų? Nuo dabar iki čempionato pabaigos manęs nieko neklauskite“, – rėžė treneris.
Kalbėdamas apie Bogdano Bogdanovičiaus traumą, treneris naujienų dar neturėjo.
„Bogdanas patyrė šlaunies raumens traumą. Jis liko kambaryje pailsėti. Laukiame rezultatų ir pamatysime, kas bus toliau. Tai tokia trauma, kai reikia palaukti 24 valandas, kad sužinotume tikslią diagnozę. Todėl kol kas nieko pasakyti negalime“, – sakė Serbijos strategas.
