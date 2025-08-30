Buvęs Francisco komandos draugas sukritikavo prancūzą: „Tokie veiksmai – žemas lygis“

Po rungtynių Slovėnijos rinktinės gynėjas Klemenas Prepeličius pasidalijo savo nuomone apie šį epizodą.
„Jis buvo jaunas, daug dirbantis vaikinas, džiaugiuosi jo karjera, bet pasakiau jam, kad tai, ką padarė rungtynių pabaigoje, yra nepagarbu. Tu tik pradedi užsitarnauti pagarbą iš krepšinio visuomenės, o tokie veiksmai – žemas lygis.
Jis išgirdo mano žodžius ir pasakė, kad tai nepasikartos“, – teigė K. Prepeličius, kuris žaidė kartu su gynėju Paryžiaus ekipoje.
Po peržiūros S. Francisco ir Gregoras Hrovatas gavo technines pražangas, o nuo atsarginių suolo į konfliktą įsivėlęs Nadiras Hifi buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga.
Gynėjas šiame mače pelnė 32 taškus (7/7 dvit., 2/8 trit., 12/12 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 40 naudingumo balų.
Prancūzija laimėjo rezultatu 103:95.
