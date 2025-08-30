Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Buvęs Francisco komandos draugas sukritikavo prancūzą: „Tokie veiksmai – žemas lygis“

2025-08-30 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 21:37

Prancūzijos rinktinę į pergalę prieš Slovėniją vedė fantastiškas Sylvaino Francisco pasirodymas, tačiau rungtynių pabaigoje jo veiksmai sukėlė konfliktą.

Klemenas Prepeličius | FIBA nuotr.

Prancūzijos rinktinę į pergalę prieš Slovėniją vedė fantastiškas Sylvaino Francisco pasirodymas, tačiau rungtynių pabaigoje jo veiksmai sukėlė konfliktą.

0

Po rungtynių Slovėnijos rinktinės gynėjas Klemenas Prepeličius pasidalijo savo nuomone apie šį epizodą.

„Jis buvo jaunas, daug dirbantis vaikinas, džiaugiuosi jo karjera, bet pasakiau jam, kad tai, ką padarė rungtynių pabaigoje, yra nepagarbu. Tu tik pradedi užsitarnauti pagarbą iš krepšinio visuomenės, o tokie veiksmai – žemas lygis.

Jis išgirdo mano žodžius ir pasakė, kad tai nepasikartos“, – teigė K. Prepeličius, kuris žaidė kartu su gynėju Paryžiaus ekipoje.

Po peržiūros S. Francisco ir Gregoras Hrovatas gavo technines pražangas, o nuo atsarginių suolo į konfliktą įsivėlęs Nadiras Hifi buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga.

Gynėjas šiame mače pelnė 32 taškus (7/7 dvit., 2/8 trit., 12/12 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 40 naudingumo balų.

Prancūzija laimėjo rezultatu 103:95.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

