Elzbieta Adomaitytė pateko į pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionato finalą Kaune

Pusfinalyje Elzė startavo užtikrintai. Tiesioginėse fechtavimo eliminacijose ji laimėjo 1-ąją vietą ir surinko 250 tšk. Kliūčių ruože sportininkė slystelėjo ties pirmuoju barjeru, todėl laikrodis sustojo ties 0:41,39 – tai lėmė 8-ąją vietą. 200 m plaukimą Elzė įveikė per 2:32,90 ir užėmė 16-ąją vietą. Šių rungčių balansas lėmė, kad į bėgimo–šaudymo startą ji stojo iš 4-osios pozicijos.
Didžiausios įtampos žiūrovams suteikė antrasis Elzės šaudymas, kuris užtruko beveik 28 sek. – po jo lietuvė nukrito į 6-ąją vietą. Tačiau lemiamu momentu ji pademonstravo valią ir charakterį: iš ketvirtojo šaudymo ruožo išbėgo jau 5-ąją poziciją, pakėlė rankas į viršų, o gausi publika „Žalgirio“ arenoje plojo ir skandavo. 5-oji vieta pusfinalyje Elzei užtikrino bilietą į pasaulio čempionato finalą. Beje, pusfinalius šiandien arenoje jau stebėjo ir ypatingas svečias – Monako princas Albertas II.
„Labai, labai džiaugiuosi tai padariusi. Tai visuomet buvo mano svajonė ir dabar ją gyvenu. Šis sezonas buvo labai sunkus emociškai ir psichologiškai, tačiau šis momentas atperka viską. Patekti į pirmąjį finalą namuose vykstančiose varžybose – neįtikėtina. Tikrai įkvepia savos šalies palaikymas ir komandos narys Titas Puronas, kuris vakar patarė džiaugtis kiekvienu varžybų momentu“, – po pusfinalio sakė Elzė Adomaitytė.
Elzė bus vienintelė Lietuvos atstovė moterų finale, kuris vyks šeštadienį 18:00. Tą pačią dieną 14:00 dėl medalių varžysis ir lietuvis Titas Puronas, sėkmingai įveikęs vyrų pusfinalį. Šiuo metu Titas Puronas vyrų pasaulio čempionato finale reitinguojamas pirmuoju numeriu.
Šeštadienio finale Elzė stos į kovą su garsiomis varžovėmis. Tarp jų – 14-metė egiptietė Farida Khalil, šio sezono sensacija: 2025 m. ji triumfavo U17, U19 ir jaunimo (U22) pasaulio čempionatuose, be to, šiemet laimėjo Pasaulio taurės finalą ir du Pasaulio taurės etapus. Taip pat – turkė İlke Özyüksel, triskart olimpietė (2016, 2020, 2024) ir 2022 m. pasaulio čempionato bronzos medalininkė, reguliariai kovojanti dėl aukščiausių pozicijų Pasaulio taurėje.
Šeštadienį po vyrų finalo „Žalgirio“ arenoje koncertuos elektroninės muzikos duetas „Ten Walls x GØYA“, prie pulto stos vienas žymiausių Lietuvos didžėjų – „G&G Sindikato“ narys DJ Mamania.
