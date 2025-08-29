Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Šiauliai kontrolinėse rungtynėse nusileido Jonavos krepšininkams

2025-08-29 20:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 20:15

Naujam sezonui besiruošiantys „Šiauliai“ sužaidė pirmąjį kontrolinį mačą. Dariaus Songailos treniruojama ekipa išvykoje 87:108 (33:35, 16:22, 21:29, 17:22) pripažino „Jonavos“ pranašumą.

Šiaulių Šiauliai | BC Šiauliai

Naujam sezonui besiruošiantys „Šiauliai" sužaidė pirmąjį kontrolinį mačą. Dariaus Songailos treniruojama ekipa išvykoje 87:108 (33:35, 16:22, 21:29, 17:22) pripažino „Jonavos" pranašumą.

0

Saulės miesto komanda vertėsi be Europos čempionate besivaržančio Siimo-Sanderio Vene ir į Lietuvą jau atvykusio Willo Richardsono.

Į sudėtį draugiškoms rungtynėms buvo įtraukti trys krepšinio akademijos „Saulė“ auklėtiniai – Gabrielius Krivas, Gustas Dembinskis ir Erikas Novikovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komandos gretose ryškiausiai pasirodė Oskaras Pleikys, sumetęs 22 taškus (8/12 dvit., 1/2 trit., 3/7 baud.) ir sugriebęs 11 kamuolių. 14 taškų pridėjo Jordanas Brownas, 11 – Dovydas Romančenko, po 10 – Marius Valinskas, Cedricas Hendersonas ir Danielis Baslykas.

Šeimininkų pusėje išsiskyrė Matas Repšys, pelnęs 27 taškus (2/3 dvit., 6/6 trit., 5/6 baud.).

Iki sezono starto šiauliečiai sužais dar ketverias rungtynes. Rugsėjo 2-ąją namuose priims „Valmieros“ klubą, rugsėjo 9 d. – taip pat Šiaulių arenoje testuos „Liepojos“ komandą, o to paties mėnesio 13-14 dienomis dalyvaus Klaipėdoje organizuojame turnyre, kur pusfinalyje susitiks su Talino „Kalev“.

