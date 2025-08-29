Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Latvija dramatiškai įveikė Estiją: Porzingis vedė šeimininkus į pirmąją pergalę Europos čempionate

2025-08-29 20:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 20:09

Pirmąją pergalę Europos čempionate iškovojo Latvijos (1-1) krepšininkai.

Kristapas Porzingis | FIBA nuotr.

Pirmąją pergalę Europos čempionate iškovojo Latvijos (1-1) krepšininkai.

REKLAMA
0

A grupės šeimininkai Rygoje 72:70 (17:21, 21:21, 25:19, 9:9) palaužė Estijos (0-2) rinktinę, kuri vis dar lieka be pergalės pirmenybėse.

Antrojo kėlinio pradžioje estai atsiplėšė dviženkliu skirtumu, kas nutiko pirmą kartą susitikime (17:29). Visgi, latviams pavyko atsitiesti ir dar iki didžiosios pertraukos šie gerokai nurėžė deficitą (36:37).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiajame kėlinyje Estijos krepšininkai ir vėl žaidė geriau bei susigrąžino dviženklę persvarą (41:52), bet savo sirgalių akivaizdoje latviai pasiduoti neketino. Šie dar iki lemiamo ketvirčio persvėrė rezultatą (63:61).

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtas kėlinys buvo itin nerezultatyvus. Abi komandos sudėjus pelnė vos 18 taškų. Aikštės šeimininkai pelnė 5 taškus be atsako ir ėmė tolti (71:64).

REKLAMA

Likus 20 sekundžių, skirtumas sumenko iki 3 taškų (71:68). Vėliau baudos metimą pridėjo Kristeris Zorikas (72:68).

Per likusias 8 sekundes Kristianas Kullamae prametė tolimą metimą, tačiau du taškus pelnė Henri Drellas. Nepaisant to, laikas ištiksėjo ir nepavyko estams išsigelbėti – 72:70.

Latvijos rinktinė: Kristapas Porzingis 26 (8/8 dvit., 0/4 trit., 10/13 baud., 7 atk. kam., 7 kld.), Rihardas Lomažas 9 (1/10 trit.), Artūras Žagaras 8 (6 rez. perd.), Rolandas Šmitas, Andrejus Gražulis ir Kristeris Zorikas po 7.

Estijos rinktinė: Matthiasas Tassas (5/7 dvit., 3/6 baud.) ir Arturas Konontsukas (2/4 dvit., 2/6 trit., 3/3 baud.) po 13, Kristianas Kullamae 12 (1/7 trit., 8 rez. perd., 3 per. kam.), Janari Joesaaras 8, Sanderis Raieste ir Siimas-Sanderis Vene po 7.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų