Latvija dramatiškai įveikė Estiją: Porzingis vedė šeimininkus į pirmąją pergalę Europos čempionate

A grupės šeimininkai Rygoje 72:70 (17:21, 21:21, 25:19, 9:9) palaužė Estijos (0-2) rinktinę, kuri vis dar lieka be pergalės pirmenybėse.
Antrojo kėlinio pradžioje estai atsiplėšė dviženkliu skirtumu, kas nutiko pirmą kartą susitikime (17:29). Visgi, latviams pavyko atsitiesti ir dar iki didžiosios pertraukos šie gerokai nurėžė deficitą (36:37).
Trečiajame kėlinyje Estijos krepšininkai ir vėl žaidė geriau bei susigrąžino dviženklę persvarą (41:52), bet savo sirgalių akivaizdoje latviai pasiduoti neketino. Šie dar iki lemiamo ketvirčio persvėrė rezultatą (63:61).
Ketvirtas kėlinys buvo itin nerezultatyvus. Abi komandos sudėjus pelnė vos 18 taškų. Aikštės šeimininkai pelnė 5 taškus be atsako ir ėmė tolti (71:64).
Likus 20 sekundžių, skirtumas sumenko iki 3 taškų (71:68). Vėliau baudos metimą pridėjo Kristeris Zorikas (72:68).
Per likusias 8 sekundes Kristianas Kullamae prametė tolimą metimą, tačiau du taškus pelnė Henri Drellas. Nepaisant to, laikas ištiksėjo ir nepavyko estams išsigelbėti – 72:70.
Latvijos rinktinė: Kristapas Porzingis 26 (8/8 dvit., 0/4 trit., 10/13 baud., 7 atk. kam., 7 kld.), Rihardas Lomažas 9 (1/10 trit.), Artūras Žagaras 8 (6 rez. perd.), Rolandas Šmitas, Andrejus Gražulis ir Kristeris Zorikas po 7.
Estijos rinktinė: Matthiasas Tassas (5/7 dvit., 3/6 baud.) ir Arturas Konontsukas (2/4 dvit., 2/6 trit., 3/3 baud.) po 13, Kristianas Kullamae 12 (1/7 trit., 8 rez. perd., 3 per. kam.), Janari Joesaaras 8, Sanderis Raieste ir Siimas-Sanderis Vene po 7.
