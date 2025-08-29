Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Ilgai atsilikę latviai tik po gynybinio benefiso palaužė Estiją

2025-08-29 20:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 20:07

Namie rengiamame Europos čempionate ir toliau sunkiai įsibėgėja Latvijos rinktinė (1/1).

K.Porzingis rinko taškus lemiamu metu (FIBA nuotr.)

Namie rengiamame Europos čempionate ir toliau sunkiai įsibėgėja Latvijos rinktinė (1/1).

0

Luca Banchi auklėtiniai tik po atkaklios kovos palaužė Estiją (0/2) – 72:70(17:21, 21:21, 25:19, 9:9).

Mačas startavo klampiai, o tokio žaidimo nenusipurtę latviai atsiliko. Traumą patyręs Siimas-Sanderis Vene iššlubavo link rūbinės, bet estai išsilaikė priekyje – 33:29. Maža to, jau pakeliui į rūbinę techninę pražangą užsidirbo Rihardas Lomažas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po ilgosios pertraukos šeimininkai taip pat įsibėgėjo sunkiai, o varžovą už marškinėlių tempęs Arturas Kurucas užsidirbo nesportinę pražangą.

Trečiojo kėlinio pabaigoje estai pirmavo 61:54, bet tuomet krito į gilią duobę.

Net 11 žaidimo minučių estai nesugebėjo pelnyti nė taško, bet viltis sudėtingu tritaškiu mačo pabaigoje gaivino Kristianas Kullamae, nes latviai toli nepabėgo – 64:66. Po Kristapo Porzingio dėjimo abu baudų metimus pro šalį paleido Matthiasas Tassas.

Finišo tiesiojoje estai prisitraukė iki vieno metimo (68:71), bet ilgai nesugebėjo prasižengti, o po netaiklaus Kristerio Zoriko baudos metimo dar ir užtruko kovodami dėl kamuolio (68:72). Per 4 sekundes išsigelbėti nepavyko – Henri Drello taškai tik sušvelnino rezultatą.

Ryškiausiu mačo herojumi tapo K.Porzingis – 27 minutės, 26 taškai (8/8 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 10/13 baudų metimų), 7 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 2 blokai, 7 klaidos, 4 pražangos ir 22 naudingumo balai.

Latviai tritaškius metė vos 18 procentų taiklumu (6/33), o estai suklydo 16 kartų ir prasižengė net 28 kartus.

Šioje grupėje taip pat varžosi Serbija (1/0), Turkija (2/0), Portugalija (1/0) ir Čekija (0/2).

Latvija: Kristapas Porzingis 26 (8/8 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 7 atk. kam., 7 klaidos), Rihardas Lomažas 9 (1/10 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Arturas Žagaras 8 (4 atk. kam., 6 rez. perd.), Rolandas Šmitas, Andrejus Gražulis ir Kristeris Zorikas po 7.

Estija: Anturas Konončukas (2/6 tritaškių, 5 atk. kam.) ir Matthiasas Tassas (5/7 dvitaškių) po 13, Kristianas Kullamae 12 (6 atk. kam., 8 rez. perd., 1/7 tritaškių), Janari Joesaaras 8 (6 atk. kam.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

