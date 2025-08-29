Rimas Kurtinaitis paaiškino, kodėl Lietuvos rinktinėje pasirinko tris vidurio puolėjus

Po pergalės rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis buvo patenkintas savo auklėtinių pasirodymu bei dar kartą pasidžiaugė savo sprendimu į čempionatą vežtis tris vidurio puolėjus.
„Įvertinome varžovą, buvome gerai susikaupę. Buvome greitesni, stipresni. Galima 40 minučių gintis agresyviai ir bėgti į puolimą, jie to nesugebėjo“, – kalbėjo treneris.
– Kas lėmė perdavimų rekordą?
– Mes žaidžiame kaip komanda. Noriu, kad būtume komandiški ir dalintumėmės kamuoliu. Jeigu žaidžiame „du prieš du“, nenoriu, kad kamuolį turintis žaidėjas padarytų daugiau nei du driblingus. Ši filosofija priverčia mus dalintis kamuolius.
– J. Valančiūnas šiandien pataikė tris tritaškius.
– Apie tritaškius išgirdo visi. Šiandien nebuvo problema lankai. Mes pasitreniravome, turėjome laiko padirbti metimams ir šiandien rezultatas buvo neblogas.
– Ar šiandien J. Valančiūno tritaškiai buvo planuoti?
– Kai žaidžiame aukštą „du prieš du“ ir didelis nesileidžia po krepšiu, metame tritaškį. Taip mes žaidėme su Bookeriu „Chimki“ komandoje ar graiku „Ryte“.
– Ką reikėtų pasakyti D. Sirvydžiui, kad metimai pagaliau įkristų?
– Aš tų dalykų nespaudžiu, jis geras metikas. Gal pirmajame mače nedaviau tiek laiko, kiek jam reikėjo. Sirvydis nežaidė su islandais, nes turėjo nedidelę traumą. Jam dar trūksta žaidimo ritmo, todėl suteikiau daugiau minučių. Neišgyvenu dėl jo metimų, nes žinau, ką jis gali bei ko iš jo tikimės.
– Ar 26 juodkalniečių klaidos labiausiai džiuginantis dalykas?
– Taip, turbūt pastebėjote, kaip mes ginamės. Visada einame prie ribos, kad perimtume kamuolį, šiandien tai pasisekė neblogai. Po rungtynių neturėjau, ką pasakyti vyrams. Sakiau, kad turbūt žaidėte neblogai, jeigu treneris po mačo neturi žodžių. Nusiteikimas puikus, greitas geras, agresija – irgi. Nežinau, kiek ilgai tai tęsis, nes laukia vokiečiai. Nes ir kelios valandos gali lemti, nes poilsio trūksta. Energijos ir fiziškumo atžvilgiu būsime viename lygyje.
– J. Valančiūnas antroje pusėje net nežaidė, ar tai galima irgi laikyti maža pergale?
– Čia daug buvo dvejonių, kodėl vežamės tris aukštaūgius – centrus, praktiškai šiandien parodžiau, kodėl. Jonas sužaidė savo reikalingas minutes, įdeda komandai daug energijos, taškų, kovingumo, o po to keičiasi du centrai, jie aktyvūs, agresyvūs, tai pasiteisino, pažiūrėsime, kaip bus prieš vokiečius.
– Kokį įspūdį palieka Vokietija?
– Turi įspūdingą sudėtį. Aukštą, galingą, visi yra ne tik norintys žaisti, bet meistrai. Jie turi metimą Obstą, Wagnerį, kurio poziciją įvardinti sunku, 208 cm, bet jis valdo kamuolį kaip įžaidėjas. Ne veltui jis turi milžinišką kontraktą NBA. Jie turi stiprius centrus, bus problemų, net neabejoju, bet kausimės.
– Ar tokie R. Jokubaičio pasirodymai rodo, kad atsikratėme ilgą laiką Lietuvą kamavusios įžaidėjų stygių problemos?
– Turime bėdą, kad tokio lygio jį turime vieną. Nors Arnas irgi labai gerai sužaidė, ne tik dėl pataikytų tritaškių, ne į tai žiūriu. Rokas yra kūrėjas, praėjęs tvarkingą Jasikevičiaus mokyklą, žaidęs laisvesnį krepšinį „Maccabi“, dabar jis gali tai sujungti, yra solidus kūrėjas, sprendžiantis situacijas pagal einamą momentą. Tai buvo įrodymas, jis pats susiranda taškų ir suranda komandai.
– Ar pritariate kalbėjusiems žaidėjams, kad dabar svarbiausia per gerai apie save nepagalvoti?
– Mes visada nuleidžiame žaidėjus ant žemės, net po laimėtų rungtynių, nes kiekviena diena – nauja istorija. Mes susitvarkysime su šia situacija.
– Ar pavyko kažkiek stebėti kitų grupių rungtynes?
– Dabar mačiau, kad estai pirmauja prieš latvius. Stebėjau kelerias rungtynes, didelių siurprizų nėra. Kartvelai laimėjo prieš Europos čempionus. Manau, bus staigmenų ir mūsų grupėje, bus matyti.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!