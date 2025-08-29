Jose Mourinho kompensacijų suma iš atleidimų viršijo 100 milijonų eurų: kokiose komandose treneris gavo didžiausias išmokas

Per savo karjerą jis gavo daugiau nei 100 mln. eurų kaip kompensacijas po atleidimų iš įvairių aukšto lygio klubų. Paskutiniu jo karjeros etapu buvo „Fenerbahče“, iš kurios atleidimas klubui kainavo apie 15 milijonų eurų.
Savo karjeroje J. Mourinho treniravo tokias komandas kaip Londono „Chelsea“, Madrido „Real“, „Manchester United“, Londono „Tottenham“ ir Romos „Roma“. Visuose iš jų jis ekipą palikdavo su nemenka išeitine kompensacija.
Londono „Chelsea“ jis gavo apie 20,8 mln. eurų ir 9,5 mln. eurų per du skirtingus etapus, Madrido „Real“ – apie 20,1 mln. eurų, „Manchester United“ – maždaug 22,6 mln. eurų, Londono „Tottenham“ – apie 17,3 mln. eurų, o „Roma“ – apie 3,5 mln. eurų. Pridėjus naujausią kompensaciją jo gautų išeitinių suma jau perkopė 100 milijonų eurų.
Šie skaičiai atskleidžia ne tik J. Mourinho finansinį svorį futbolo pasaulyje, bet ir išskirtinį jo statusą. Nepaisant kartais sudėtingų santykių su klubų vadovybe ir sprendimų jį atleisti, J. Mourinho išlieka viena iš geidžiamiausių trenerių pasauliniu mastu, kuri neretai labai brangiai kainuoja jo norintiems klubams.
