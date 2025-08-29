Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Jose Mourinho kompensacijų suma iš atleidimų viršijo 100 milijonų eurų: kokiose komandose treneris gavo didžiausias išmokas

2025-08-29 20:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 20:06

Jose Mourinho karjera futbolo pasaulyje išsiskiria tiek pasiekimais, tiek ir išskirtinėmis atleidimo kompensacijomis, kurios pasiekė naują įspūdingą ribą.

Jose Mourinho | Scanpix nuotr.

Jose Mourinho karjera futbolo pasaulyje išsiskiria tiek pasiekimais, tiek ir išskirtinėmis atleidimo kompensacijomis, kurios pasiekė naują įspūdingą ribą.

REKLAMA
0

Per savo karjerą jis gavo daugiau nei 100 mln. eurų kaip kompensacijas po atleidimų iš įvairių aukšto lygio klubų. Paskutiniu jo karjeros etapu buvo „Fenerbahče“, iš kurios atleidimas klubui kainavo apie 15 milijonų eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo karjeroje J. Mourinho treniravo tokias komandas kaip Londono „Chelsea“, Madrido „Real“, „Manchester United“, Londono „Tottenham“ ir Romos „Roma“. Visuose iš jų jis ekipą palikdavo su nemenka išeitine kompensacija.

REKLAMA
REKLAMA

Londono „Chelsea“ jis gavo apie 20,8 mln. eurų ir 9,5 mln. eurų per du skirtingus etapus, Madrido „Real“ – apie 20,1 mln. eurų, „Manchester United“ – maždaug 22,6 mln. eurų, Londono „Tottenham“ – apie 17,3 mln. eurų, o „Roma“ – apie 3,5 mln. eurų. Pridėjus naujausią kompensaciją jo gautų išeitinių suma jau perkopė 100 milijonų eurų.

Šie skaičiai atskleidžia ne tik J. Mourinho finansinį svorį futbolo pasaulyje, bet ir išskirtinį jo statusą. Nepaisant kartais sudėtingų santykių su klubų vadovybe ir sprendimų jį atleisti, J. Mourinho išlieka viena iš geidžiamiausių trenerių pasauliniu mastu, kuri neretai labai brangiai kainuoja jo norintiems klubams.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų