TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po tragiškos funikulieriaus avarijos Portugalijoje paskelbta gedulo diena

2025-09-04 08:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 08:29

Portugalijoje ketvirtadienį paskelbtas nacionalinis gedulas po to, kai Lisabonoje nuo bėgių nuvažiavus funikulieriui vienoje populiariausių turistų lankomų sostinės vietų žuvo mažiausiai 15 žmonių.

Tragedija Portugalijoje: per istorinio funikulieriaus avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių (nuotr. SCANPIX)

Portugalijoje ketvirtadienį paskelbtas nacionalinis gedulas po to, kai Lisabonoje nuo bėgių nuvažiavus funikulieriui vienoje populiariausių turistų lankomų sostinės vietų žuvo mažiausiai 15 žmonių.

0

Trečiadienį įvykusios avarijos metu geltonasis funikulierius „Gloria“ nuvažiavo nuo stataus bėgių ruožo netoli Laisvės prospekto ir atsitrenkė į pastatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gelbėtojai teigė, kad dar 18 žmonių buvo sužeista. Pasak gelbėjimo tarnybų, visi nukentėjusieji, tarp jų ir keli užsieniečiai, buvo ištraukti iš nuolaužų.

Portugalijos vyriausybė pranešė, kad ketvirtadienį šalyje bus paskelbta gedulo diena pagerbti aukoms, kurių tapatybės kol kas nepaskelbtos.

Filmuotoje medžiagoje buvo matyti, kaip policija ir gelbėtojai per naktį dirbo aplink suniokotą funikulierių, gulintį ant šono gatvėje prie namo sienos.

Viena moteris sakė televizijos kanalui SIC, kad traukinys, kuriame telpa apie 40 žmonių, trenkėsi į pastatą „su baisia jėga ir subyrėjo kaip kartoninė dėžė“.

Lisabonos meras Carlosas Moedas šį incidentą pavadino „tragedija, kokios mūsų miestas dar nematė“.

Ministro pirmininko Luiso Montenegro biuro pareiškime sakoma, kad tai „atnešė sielvartą... šeimoms ir liūdesį visai šaliai“, o Europos Sąjungos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms.

Lisabonos prokurorai sakė pradedantys avarijos aplinkybių tyrimą.

Miesto viešojo transporto operatorius teigė, kad laikėsi „visų techninės priežiūros protokolų“.

„Visko buvo skrupulingai laikomasi“, – nelaimės vietoje sakė įmonės „Lisbon Carris“ vadovas Pedro Bogas ir pridūrė, kad funikulierių priežiūrą rangovas atlieka jau 14 metų.

Bendra techninė priežiūra atliekama kas ketverius metus, o paskutinį kartą ji buvo atlikta 2022 m., sakė „Lisbon Carris“. Tarpinė techninė priežiūra atliekama kas dvejus metus ir buvo baigta 2024-aisiais.

44 metų ispanų turistas Antonio Javieras AFP sakė, kad jo šeima „lengviau atsikvėpė“, kadangi nutarė nevažiuoti važiuoti funikulieriumi dėl labai ilgų eilių.

Turistai ir gyventojai naudojasi Lisabonos funikulieriais, norėdami pakilti ir nusileisti nuo stačių sostinės kalvų, o kampuotas geltonas traukinukas dažnas vaizduojamas ant parduodamų suvenyrų.

„Gloria“ pradėjo veikti 1885 m., o 1915-aisiais jis buvo prijungtas prie elektros, rašoma Portugalijos nacionalinių paminklų svetainėje.

