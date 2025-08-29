Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Trauma ir išvarymu pažymėtame mače N.Jokičius atvedė serbus į pergalę

2025-08-29 23:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 23:08

Serbijos rinktinė Europos čempionato A grupėje įsirašė antrąją pergalę ir 80:69 (23:19, 20:14, 21:16, 16:20) nukovė portugalus (1/1).

N.Jokičius pelnė 23 taškus (FIBA nuotr.)

Serbijos rinktinė Europos čempionato A grupėje įsirašė antrąją pergalę ir 80:69 (23:19, 20:14, 21:16, 16:20) nukovė portugalus (1/1).

REKLAMA
0

Serbų kelyje dabar – Latvija, Portugalijos – turkai.

Serbai po truputį ėmė atitrūkti jau pirmajame kėlinyje – 21:16. Skirtumas buvo išaugęs (28:19), tačiau Diogo Ventura ir Diogo Brito jį tirpdė – 26:28. Po pirmosios mačo dalies serbai pirmavo 43:33.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N.Jokičius tolino serbus nuo oponentų (50:35), tačiau kovoje portugalai vis dar išliko. Liko pusė ketvirčio, Portugalija kabinosi į rungtynes, bet serbai pergalę išsaugojo.

REKLAMA
REKLAMA

Filipui Petruševui mačas baigėsi dar pirmajame kėlinyje, po smurtinio veiksmo prieš D.Brito. Bogdanas Bogdanovičius dėl traumos paliko aikštę antrame ketvirtyje.

REKLAMA

N.Jokičius per 23 minutes pelnė 23 taškus (7/8 dvit., 1/2 trit., 6/6 baud.), atkovojo 10 kamuolių, rinko 35 naudingumo balus.

Portugalija: Diogo Brito 22 (9 atk. kam.), Travante‘as Williamsas 15 (3/11 trit.), Diogo Ventura 11, Neemiasas Queta 6.

Serbija: Nikola Jokičius 23 (10 atk. kam., 35 n.b.), Nikola Jovičius 18 (6 atk. kam.), Bogdanas Bogdanovičius 7, Vanja Marinkovičius, Tristanas Vukčevičius ir Ognjenas Dobričius – po 6.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų