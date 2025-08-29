Trauma ir išvarymu pažymėtame mače N.Jokičius atvedė serbus į pergalę

Serbų kelyje dabar – Latvija, Portugalijos – turkai.
Serbai po truputį ėmė atitrūkti jau pirmajame kėlinyje – 21:16. Skirtumas buvo išaugęs (28:19), tačiau Diogo Ventura ir Diogo Brito jį tirpdė – 26:28. Po pirmosios mačo dalies serbai pirmavo 43:33.
N.Jokičius tolino serbus nuo oponentų (50:35), tačiau kovoje portugalai vis dar išliko. Liko pusė ketvirčio, Portugalija kabinosi į rungtynes, bet serbai pergalę išsaugojo.
Filipui Petruševui mačas baigėsi dar pirmajame kėlinyje, po smurtinio veiksmo prieš D.Brito. Bogdanas Bogdanovičius dėl traumos paliko aikštę antrame ketvirtyje.
N.Jokičius per 23 minutes pelnė 23 taškus (7/8 dvit., 1/2 trit., 6/6 baud.), atkovojo 10 kamuolių, rinko 35 naudingumo balus.
Portugalija: Diogo Brito 22 (9 atk. kam.), Travante‘as Williamsas 15 (3/11 trit.), Diogo Ventura 11, Neemiasas Queta 6.
Serbija: Nikola Jokičius 23 (10 atk. kam., 35 n.b.), Nikola Jovičius 18 (6 atk. kam.), Bogdanas Bogdanovičius 7, Vanja Marinkovičius, Tristanas Vukčevičius ir Ognjenas Dobričius – po 6.
