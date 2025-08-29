Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Serbija laimėjo išvarymu pažymėtas rungtynes

2025-08-29 22:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 22:51

Pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje iškovojo Serbijos rinktinė ekipa. Svetislav Pešić auklėtiniai rezultatu 80:69 (23:19, 20:14, 21:16, 16:20) įveikė Portugalijos rinktinė ekipą.

Nikola Jokičius | FIBA nuotr.

Pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje iškovojo Serbijos rinktinė ekipa. Svetislav Pešić auklėtiniai rezultatu 80:69 (23:19, 20:14, 21:16, 16:20) įveikė Portugalijos rinktinė ekipą.

REKLAMA
0

Rungtynių nebaigė Serbijos rinktinės aukštaūgis Filipas Petruševas, kuris pirmojo kėlinio viduryje į krūtinę trenkė portugalui Diogo Brito.

Jis per sužaistą laiką spėjo įmesti du taškus.

Nugalėtojams Nikola Jokičius įmetė 23 taškus bei atkovojo 10 kamuolių, Nikola Jovičius surinko 18 taškų.

REKLAMA
REKLAMA

Serbija antroje mačo pusėje nei karto neatsiliko. Ji trečiajame ketvirtyje buvo priekyje 18 taškų ir nedėdama daug pastangų išlaikė saugų atstumą.

REKLAMA

Likus mažiau nei dvejoms minutėms skirtumas buvo septyni taškai, bet serbai atsakė penkiais taškais ir nugalėtojas tapo aiškus.

Portugalai kitas rungtynes žais su Turkija, o Serbija susitiks su Latvija.

Portugalijos rinktinė: Diogo Brito 22 (3/8 dvit., 4/7 trit., 9 atk. kam.), Travante Williamsas 15 (3/11 trit., 4 atk. kam., 5 per. kam.), Diogo Da Costa Ventura 11 (3/5 trit.), Neemias Queta 6, Francisco Amarante 5, Rafaelas Lisboa (4 rez. perd.), Miguelas Queirozas (5 atk. kam.), Danielius Relvao (1/6 dvit., 7 atk. kam.), Candido Sa ir Vladyslavas Voytso po 2.

REKLAMA
REKLAMA

Serbijos rinktinė: Nikola Jokičius 23 (7/8 dvit., 10 atk. kam.), Nikola Jovičius 18 (4/4 dvit., 6 atk. kam.), Bogdanas Bogdanovičius 7 (5 atk. kam.), Ognjenas Dobričius (2/5 trit.), Vanja Marinkovičius ir Tristanas Vukcevičius (1/5 dvit., 5 atk. kam.) po 6, Aleksa Avramovičius 5 (1/4 trit.), Nikola Milutinovas 4 (1/5 dvit., 4 atk. kam.), Stefanas Jovičius (6 rez. perd.) ir Filipas Petruševas po 2, Marko Guduričius 1 (0/4 trit., 5 atk. kam.).

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų