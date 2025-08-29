Serbija laimėjo išvarymu pažymėtas rungtynes

Rungtynių nebaigė Serbijos rinktinės aukštaūgis Filipas Petruševas, kuris pirmojo kėlinio viduryje į krūtinę trenkė portugalui Diogo Brito.
Jis per sužaistą laiką spėjo įmesti du taškus.
Filip Petrušev je isključen 5 minuta nakon početka utakmice zbog udaranja protivnika u stomak #EuroBasket 😱🇷🇸— Flouter (@FlouterNET) August 29, 2025
🎥 @klikclick191174 / @RTS_Vesti pic.twitter.com/aNsI3suVne
Nugalėtojams Nikola Jokičius įmetė 23 taškus bei atkovojo 10 kamuolių, Nikola Jovičius surinko 18 taškų.
Serbija antroje mačo pusėje nei karto neatsiliko. Ji trečiajame ketvirtyje buvo priekyje 18 taškų ir nedėdama daug pastangų išlaikė saugų atstumą.
Likus mažiau nei dvejoms minutėms skirtumas buvo septyni taškai, bet serbai atsakė penkiais taškais ir nugalėtojas tapo aiškus.
Portugalai kitas rungtynes žais su Turkija, o Serbija susitiks su Latvija.
Portugalijos rinktinė: Diogo Brito 22 (3/8 dvit., 4/7 trit., 9 atk. kam.), Travante Williamsas 15 (3/11 trit., 4 atk. kam., 5 per. kam.), Diogo Da Costa Ventura 11 (3/5 trit.), Neemias Queta 6, Francisco Amarante 5, Rafaelas Lisboa (4 rez. perd.), Miguelas Queirozas (5 atk. kam.), Danielius Relvao (1/6 dvit., 7 atk. kam.), Candido Sa ir Vladyslavas Voytso po 2.
Serbijos rinktinė: Nikola Jokičius 23 (7/8 dvit., 10 atk. kam.), Nikola Jovičius 18 (4/4 dvit., 6 atk. kam.), Bogdanas Bogdanovičius 7 (5 atk. kam.), Ognjenas Dobričius (2/5 trit.), Vanja Marinkovičius ir Tristanas Vukcevičius (1/5 dvit., 5 atk. kam.) po 6, Aleksa Avramovičius 5 (1/4 trit.), Nikola Milutinovas 4 (1/5 dvit., 4 atk. kam.), Stefanas Jovičius (6 rez. perd.) ir Filipas Petruševas po 2, Marko Guduričius 1 (0/4 trit., 5 atk. kam.).
