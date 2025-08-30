PoDirkinė era: kaip iškilo Vokietijos krepšinis?

Per Dirko erą Vokietijos rinktinė sugebėjo iškovoti bronzą pasaulio čempionate ir sidabrą Europos pirmenybėse, nors realiai, galbūt net geriausias Senojo žemyno žaidėjas, pagalbos praktiškai neturėjo.
Aplink NBA čempioną buvo tokie krepšininkai kaip Janas-Hendrikas Jagla, dabar Tamperėje rinktinės žaidimą gyvai komentuojantis Patrickas Femerlingas, Robinas Benzingas, Svenas Shultze, Ademola Okulaja, Pascalis Rolleris ir kiti. Sakykime, būrys vidutiniokų, bet buvimas šalia Dirko juos verčia prisiminti su nostalgiška šypsena.
Visgi jau tais pačiais 2015 m. buvo galima pagalvoti, kad Vokietija ir vėl taps vieno žmogaus rinktinė – tuomet būdamas 21-erių įspūdingai rinktinėje prisistatė Dennisas Schroderis. Žaidėjas, kokio niekada šalia savęs pikiniais laikais nebuvo turėjęs Dirkas.
Ir jau pirmasis čempionatas poDirkinėje eroje leido įžiebti viltį vokiečiams – 2017 m. buvo pasiektas Europos čempionato ketvirtfinalis. Bet po poros metų laukė skaudžios pagirios – krachas pasaulio čempionate, vietinių žmonių kritika D.Schroderiui ir 18 vieta. Net nebuvo panašu, kad Vokietijos krepšinis tuoj atgims.
Bet paradoksalu, įspūdingą karjerą turėjęs ir niekada savo šaliai „ne“ nesakęs D.Nowitzki dar didesnį indėlį Vokietijoje padarė šalia aikštės. Būtent tas jaunimas, stebėjęs čempionatuose dominuojantį ir NBA MVP tapusį, vėliau ir stipriausią pasaulio lygą laimėjusį vokietį buvo taip įkvėptas, kad iškart po Dirko oficialios karjeros pabaigos 2019 m. prasidėjo Vokietijos krepšinio aukso amžius. Jaunimas užaugo.
D.Schroderio neturėję vokiečiai olimpinėse žaidynėse Tokijuje sugebėjo pasiekti ketvirtfinalį, o jau 2022 m. namuose vykusiose Europos pirmenybėse iškovojo bronzą ir savo žaidimu sužavėjo visą Senąjį žemyną. Būtent 2022 m. FIBA scenoje šalia D.Schroderio garsiausiai prisistatė broliai Wagneriai ir Andreasas Obstas, subrendo Maodo Lo ir Danielis Theisas.
Apie milžinišką ir nepamatuojamą Dirko įtaką dabartinei Vokietijos krepšininkų kartai Krepsinis.net kalbėjo ir būsimas Kauno „Žalgirio“ gynėjas M.Lo.
„Taip, geras klausimas, – paklaustas, kiek yra D.Nowitzki įtakos dėl tokios Vokietijos rinktinės, atsakė M.Lo. – Taip, jis yra žmogus, kuris padarė krepšinį geriau matomu, vienas geriausių visų laikų krepšininkų. Augant ir žinant, kad vokietis taip žaidžia NBA padarė didelį indėlį mūsų sportui. Dabar turime gerą kartą, galvoju, kad Vokietija visada buvo kažkiek nuvertinama Europoje, bet mes sugebėjome parodyti save ir turime tuo didžiuotis. Manau, kad tai tęsis, matant, kiek jaunų talentų turime. Tikiuosi, kad dabar vaikai gauna jau mūsų teigiamą įtaką. Tai turi tęstis.“
Futbolo šalyje krepšinis išties stokojo dėmesio, tačiau D.Nowitzkio fenomenas ne tik įkvėpė jaunąją kartą, bet ir privertė peržiūrėti Vokietiją savo krepšinio sistemą. Viskas taip sutapo, kad 2023 m. Vokietija užlipo ant pasaulio čempionų sosto, klasiškame pusfinalyje nugalėjusi JAV, o finale – Serbiją. Vokietija! Be Dirko!
83 mln. gyventojų šalis krepšinio vystymo problemas pradėjo spręsti regioniškai – kiekvienam priskirdama trenerius ir pradėdami ruošti juos prieš pirmąją rinktinę – U16.
Krepsinis.net kalbinti šalia Vokietijos krepšinio esantys žmonės pasakojo, kad dėl šalies dydžio Vokietija negali nuleisti rankų ir patikėti pereinamąjį amžių Nacionalinei koledžo atletų asociacijai (NCAA), nes nors daug talentų ir išvyksta į JAV, dirbti su kuo šalyje lieka. Tad Vokietijos federacija yra išsiskyrusi kritinį amžių krepšininkų tobulėjimui – 16–22 metai. Kodėl tokie vėlyvi?
Nuo 16 metų Vokietija rengia atskirus čempionatus, kurių rungtynių transliacijos yra rodomos plačiajai visuomenei, o klubai, kurie paruošia žaidėjus pirmai ir antrai lygai, yra premijuojami, atsižvelgiant į sužaistų minučių skaičių aukščiausiame lygyje.
Kaip pavyzdys Lietuva, čia būtent nueinantis jaunuolių amžius yra 17–18 metų, po kurio išsisprendžia, ar bus pradėtas profesionalo kelias. Vokietijoje tokiu metu vyksta didžiausias darbas net ir su neišsiskiriančiais žaidėjais, turint motyvacijos, kad jie atsiskleis vėlesniame amžiuje ir tokiu atveju grąžins finansų sporto mokyklai iš federacijos.
„Taip, krepšinio vystymas taip pat išaugo. Pamenu, kai buvau jaunas, žaidėjų ruošimas nebuvo geriausias, taip pasakysiu, – šypsodamasis Krepsinis.net sakė M.Lo. – Aš visą jaunimo amžių buvau pražiūrėtas, treneriai duodavo žaisti gatvės krepšinį ir panašiai. Net sunku paaiškinti dabar... Jauniems žaidėjams buvo sunku tobulėti ir kilti į aukštesnį lygį, gauti šansą gerose pirmenybėse.
Apskritai, gauti laiko aikštėje ir tobulėti buvo sudėtinga. Dabar, manau, tai pasikeitė. Matome vis daugiau jaunų žaidėjų Vokietijos lygoje gauna galimybes. Taip pat nemažai jaunuolių išvyksta į NCAA ir ten tobulėja. Daug dalykų keičiasi ir, manau, kad tai matosi.“
Taip pat Vokietijos krepšinio federacija stipriai investuoja į trenerius, kurių nevengia vilioti ir iš užsienio. Įvairiose sporto mokyklose formuojama daugiakultūrė politika su skirtingomis krepšinio filosofijomis, kuriose per lietuvius specialistus atskleidžiama ir Lietuvos strategija.
Sporto mokykloms tai daryti yra atrištos rankos – turinčiam FIBA licenciją užsienio specialistui valstybė finansuoja vietą komandoje, kas palengvina jaunimo tobulinimo procesą.
47-erių Dirkas šiandien gali didžiuotis Vokietijos krepšiniu ir akivaizdu, kad jo pavyzdys yra kertinis šiandien matomam rezultatui, prisidėjęs ne tik prie jaunų talentų motyvacijos rinktis krepšinį vietoje futbolo, bet ir prie pamatinės jaunimo sistemos pokyčio. Turbūt daugeliui dar keista, kad Lietuvai susitinkant su Vokietija krepšinyje nesame laikomi favoritais.
PoDirkinė Vokietija jau kelis metus diktuoja madas pasaulio krepšinyje ir su jaunaisiais savo talentais ilgą laiką nesiruošia trauktis. Ar Lietuva gali mesti iššūkį pasaulio čempionams? Pamatysime šeštadienį 13.30 val. per TV3 televiziją.
