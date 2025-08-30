Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Justina Partikė pasidalijo kebabo receptu: vaizdo įraše – nesuvaidinta mylimojo reakcija

2025-08-30 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 14:25

Žinoma nuomonės formuotoja bei grožio specialistė Justina Partikė pasidalijo burnoje tirpstančiu kebabo receptu.

Žinoma nuomonės formuotoja bei grožio specialistė Justina Partikė pasidalijo burnoje tirpstančiu kebabo receptu.

REKLAMA
4

Šiuo naminio kebabo receptu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Justina Partikė dalijasi kebabo receptu
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justina Partikė dalijasi kebabo receptu

Dalijasi receptu

Socialinio tinklo „Instagram paskyroje moteris paviešino paprastu, bet kartu ir labai gardžiu receptu.

„Mūsų šeimos KEBABŲ FABRIKĖLIS! Su Vygandu pasileidom rimtą gamybą – jis ruošia mėsą, aš visą kitą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į tortiliją keliauja:

  • vištienos šlaunelių mėsa
  • pekino kopūstas
  •  agurkas
  •  pomidoras
  •  svogūnas

Rezultatas? Kebabas, vertas MICHELIN žvaigždutės… nu bent jau mūsų virtuvėj. Jie tikrai konkuruoja su kebabinėm“, – rašė ji ir paviešino, kaip gamino kebabą.

REKLAMA
REKLAMA

J. Partikė įraše teigė, kad kebabo padažui reikės: majonezo, kefyro, česnako. Kefyras skirtas tam, kad padažas būtų skystesnis, tačiau puikiai tiktų ir pienas.

REKLAMA

Netrukus moteris parodė, kaip reikia susipjaustyti patiekalui skirtus produktus. 

Tiesa, jai padėjo kebabus gaminti ir mylimas Vygandas, kuris mažaisa gabalėliais pjaustė mėsą ir ją iškepė keptuvėje.

Justina mėsai rekomenduoja naudoti bet kokius mėgstamus prieskonius.

Galiausiai, kai mėsa jau iškepta, daržovės supjaustytos, o padažas paruoštas, metas sukti kebabą.

REKLAMA
REKLAMA

Į tortilijos vidurį pirmiausia dedamas padažas, tada šiek tiek mėsos, pekino kopūstas, svogūnas, pomidorai, agurkai, vėl šiek tiek mėsos ir dar kartą užpilama padažu.

Tuomet užlenkiama tortilijos apačia ir užspaudžiami šonai. Susuktą kebabą reikėtų dėti į grilio sumuštinių keptuvę ir kepti, kol apskrus.

„Kokie skanūs kebabai“, – atsikandęs kebabo pasakė Justinos mylimasis.

„Ar skanu?“ – paklausė Justina.

„Labai“, – pabrėžė jis.

Netrukus Justina pasakė, kad šis kebabas – firminis patiekalas, kurį gi geriausiai gamina.

„Šitą labiausiai vertinu“, – tarė vyras.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jo
Jo
2025-08-30 14:41
Kebabas su dirbtinių ar priaugintų plaukų, nagų, blakstienų ir dantų bei visokios kosmetikos chemijos, nubyrėjusios nuo milfos paprikės, atliekomis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų