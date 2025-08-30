Justina Partikė pasidalijo kebabo receptu: vaizdo įraše – nesuvaidinta mylimojo reakcija

Šiuo naminio kebabo receptu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Dalijasi receptu
Socialinio tinklo „Instagram paskyroje moteris paviešino paprastu, bet kartu ir labai gardžiu receptu.
„Mūsų šeimos KEBABŲ FABRIKĖLIS! Su Vygandu pasileidom rimtą gamybą – jis ruošia mėsą, aš visą kitą.
Į tortiliją keliauja:
- vištienos šlaunelių mėsa
- pekino kopūstas
- agurkas
- pomidoras
- svogūnas
Rezultatas? Kebabas, vertas MICHELIN žvaigždutės… nu bent jau mūsų virtuvėj. Jie tikrai konkuruoja su kebabinėm“, – rašė ji ir paviešino, kaip gamino kebabą.
J. Partikė įraše teigė, kad kebabo padažui reikės: majonezo, kefyro, česnako. Kefyras skirtas tam, kad padažas būtų skystesnis, tačiau puikiai tiktų ir pienas.
Netrukus moteris parodė, kaip reikia susipjaustyti patiekalui skirtus produktus.
Tiesa, jai padėjo kebabus gaminti ir mylimas Vygandas, kuris mažaisa gabalėliais pjaustė mėsą ir ją iškepė keptuvėje.
Justina mėsai rekomenduoja naudoti bet kokius mėgstamus prieskonius.
Galiausiai, kai mėsa jau iškepta, daržovės supjaustytos, o padažas paruoštas, metas sukti kebabą.
Į tortilijos vidurį pirmiausia dedamas padažas, tada šiek tiek mėsos, pekino kopūstas, svogūnas, pomidorai, agurkai, vėl šiek tiek mėsos ir dar kartą užpilama padažu.
Tuomet užlenkiama tortilijos apačia ir užspaudžiami šonai. Susuktą kebabą reikėtų dėti į grilio sumuštinių keptuvę ir kepti, kol apskrus.
„Kokie skanūs kebabai“, – atsikandęs kebabo pasakė Justinos mylimasis.
„Ar skanu?“ – paklausė Justina.
„Labai“, – pabrėžė jis.
Netrukus Justina pasakė, kad šis kebabas – firminis patiekalas, kurį gi geriausiai gamina.
„Šitą labiausiai vertinu“, – tarė vyras.
