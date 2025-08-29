Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Kosminis Markkanenas nepaliko šansų britams

2025-08-29 22:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 22:25

Pergalę Europos čempionato B grupėje įsirašė būsimi lietuvių varžovai suomiai (2/0). Pirmenybių šeimininkai 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23) susitvarkė su britais (0/2).

Pergalę Europos čempionato B grupėje įsirašė būsimi lietuvių varžovai suomiai (2/0). Pirmenybių šeimininkai 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23) susitvarkė su britais (0/2).

1

Dabar suomių kelyje – Juodkalnija, o britų – vokiečiai.

Rungtynių pradžioje britai neatsiliko, nors Lauri Markkanenas tempė į priekį savo ekipą. Vis tik pirmam kėliniui įpusėjus skirtumas ėmė augti (23:14), o po jo Suomija pirmavo 30:21. Kontrolę savo rankose šeimininkai laikė toliau (47:36), nors po Luke‘o Nelsono metimo komandas skyrė jau tik 8 taškai – 41:49. Vis tik iki kėlinio pabaigos suomiai įtvirtino pozicijas – 58:42.

Po pertraukos britų situacija sparčiai prastėjo (54:77), L.Markkanenas dominavo ir Suomija įsirašė tvirtą pergalę.

Suomijos vedlys viso per 23 minutes pelnė 43 taškus (6/9 dvit., 7/13 trit., 10/11 baud.), pakartojęs karjeros Europos čempionatų rekordą. Taip pat jis atkovojo 2 kamuolius, 4 perėmė, rinko 38 naudingumo balus.

Suomija: Lauri Markkanenas 43 (7/13 trit.), Sasu Salinas 21 (7/9 trit.), Olivier Nkamhoua 13 (7 atk. kam.), Miikka Muurinenas ir Eliasas Valtonenas – po 6.

Didžioji Britanija: Luke‘as Nelsonas 13, Mylesas Hessonas 12, Tarikas Phillipas ir Akwasi Yeboah (8 atk. kam.) – po 10.

