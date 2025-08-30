Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pasaulinė lietuvių filmo premjera Venecijos kino festivalyje: raudonu kilimu žengė garūs šalies režisieriai

2025-08-30 14:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 14:38

Penktadienio vakarą 82-ajame Venecijos kino festivalyje raudonuoju kilimu žengė ne tik garsiausios planetos kino žvaigždės, tokios kaip Julia Roberts, Chloe Sevigny, Endriu Garfield bet ir lietuvių režisieriai Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas!

Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas (Gedimino Gražio nuotraukos)
12

Penktadienio vakarą 82-ajame Venecijos kino festivalyje raudonuoju kilimu žengė ne tik garsiausios planetos kino žvaigždės, tokios kaip Julia Roberts, Chloe Sevigny, Endriu Garfield bet ir lietuvių režisieriai Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas!

REKLAMA
2

Viename didžiausių planetos kino festivalių įvyko jų kurtos virtualios realybės patirties „Pasaulių sutvėrimas“ pasaulinė premjera. Filmas, įkvėptas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos, buvo pristatytas prestižinėje festivalio programoje „Venice Immersive“, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas

„Būti atrinktiems į Venecijos kino festivalį – didžiulis įvertinimas ir garbė. Tai antras kartas kai mūsų kurtas filmas atrenkamas į šio festivalio programą. 2018 metais čia debutavome su filmu “Angelų Takais”. Į „Venice Immersive“ patekti labai sunku, o šių metų programa – itin stipri. Labai džiaugiamės, kad festivalio kuratoriai Liz Rosenthal ir Michel Reilhac įvertino mūsų projektą ir pavadino jį viena vizualiai stipriausių bei įtraukiančių patirčių“, – įspūdžiais dalinasi režisierė Kristina Buožytė.

REKLAMA
REKLAMA

Festivalio kuratorė Liz Rosenthal dalinosi mintimis, kodėl lietuvių darbas sulaukė dėmesio: „Dirbant su skaitmeniniu ir virtualiu menu kyla mintis, jog tai yra labai dirbtina. Tačiau „Pasaulių sutvėrimas“ įkvepia gyvybės lietuvių tapytojo M. K. Čiurlionio darbams, galima matyti autentiškos tapybos motyvų. Manau, kad tai atskleidžia mūsų ryšį su visata, nuo mikro iki makro ir atgal“.

REKLAMA

Vienas iš VR patirties „Pasaulių sutvėrimas kūrėjų tikslų – skleisti M.K. Čiurlionio vardą už Lietuvos ribų. „Norime, kad jo kūrybą atrastų daugiau žmonių, o Lietuva būtų matoma kaip šalis, kuri gali kurti originalius, turinio ir formos prasme stiprius darbus!“,- pasakoja režisieriai.

Pasak režisieriaus Vitalijaus Žuko, dalyvavimas tokio lygio festivalyje svarbus ne tik komandai, bet ir visai Lietuvos kino bendruomenei: „Kiekvienas lietuviškas projektas Venecijoje prisideda prie to, kad Lietuva būtų vis labiau matoma tarptautinėje kino erdvėje.“

REKLAMA
REKLAMA

Venecijos kino festivalis – vienas iš penkių prestižiškiausių kino renginių pasaulyje, greta Kanų, Berlyno, Toronto ir Sandanso festivalių. Šiemet jis vyksta iki rugsėjo 6 dienos, pritraukdamas garsiausius kino kūrėjus, industrijos profesionalus ir kino mylėtojus iš viso pasaulio.

Daugiau informacijos: angelutakais.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų