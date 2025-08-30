Pasaulinė lietuvių filmo premjera Venecijos kino festivalyje: raudonu kilimu žengė garūs šalies režisieriai

Viename didžiausių planetos kino festivalių įvyko jų kurtos virtualios realybės patirties „Pasaulių sutvėrimas“ pasaulinė premjera. Filmas, įkvėptas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos, buvo pristatytas prestižinėje festivalio programoje „Venice Immersive“, rašoma pranešime spaudai.
„Būti atrinktiems į Venecijos kino festivalį – didžiulis įvertinimas ir garbė. Tai antras kartas kai mūsų kurtas filmas atrenkamas į šio festivalio programą. 2018 metais čia debutavome su filmu “Angelų Takais”. Į „Venice Immersive“ patekti labai sunku, o šių metų programa – itin stipri. Labai džiaugiamės, kad festivalio kuratoriai Liz Rosenthal ir Michel Reilhac įvertino mūsų projektą ir pavadino jį viena vizualiai stipriausių bei įtraukiančių patirčių“, – įspūdžiais dalinasi režisierė Kristina Buožytė.
Festivalio kuratorė Liz Rosenthal dalinosi mintimis, kodėl lietuvių darbas sulaukė dėmesio: „Dirbant su skaitmeniniu ir virtualiu menu kyla mintis, jog tai yra labai dirbtina. Tačiau „Pasaulių sutvėrimas“ įkvepia gyvybės lietuvių tapytojo M. K. Čiurlionio darbams, galima matyti autentiškos tapybos motyvų. Manau, kad tai atskleidžia mūsų ryšį su visata, nuo mikro iki makro ir atgal“.
Vienas iš VR patirties „Pasaulių sutvėrimas kūrėjų tikslų – skleisti M.K. Čiurlionio vardą už Lietuvos ribų. „Norime, kad jo kūrybą atrastų daugiau žmonių, o Lietuva būtų matoma kaip šalis, kuri gali kurti originalius, turinio ir formos prasme stiprius darbus!“,- pasakoja režisieriai.
Pasak režisieriaus Vitalijaus Žuko, dalyvavimas tokio lygio festivalyje svarbus ne tik komandai, bet ir visai Lietuvos kino bendruomenei: „Kiekvienas lietuviškas projektas Venecijoje prisideda prie to, kad Lietuva būtų vis labiau matoma tarptautinėje kino erdvėje.“
Venecijos kino festivalis – vienas iš penkių prestižiškiausių kino renginių pasaulyje, greta Kanų, Berlyno, Toronto ir Sandanso festivalių. Šiemet jis vyksta iki rugsėjo 6 dienos, pritraukdamas garsiausius kino kūrėjus, industrijos profesionalus ir kino mylėtojus iš viso pasaulio.
