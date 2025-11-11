Išvydę naujausią Krašto apsaugos ministerijos įrašą, žmonės negalėjo patikėti: „Trinkite“

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paviešinta R. Kauno fotografija bei trumpu prierašu.
Sukėlė audrą
Paviešintoje fotografijoje – naujasis krašto apsaugos ministras R. Kaunas, o už jo – karys, iškėlęs kardą.
„Jeigu niekas nesupyks, Kaunas – Lietuvos širdis“, – rašoma įraše.
Būtent ši skambi frazė ir sukėlė tikrą audrą internete.
„Trinkit, nors jau vėlu, bet galėsit pasakyti, kad išeidamas iš darbo koks praktikantas tokį postą parašė“, – komentavo Karolis Žukauskas.
„Jūs rimtai? Ar pats ministras soc. tinklus perėmė?“ – klausė kitas.
„Koks bajeris, toks ir ministras – prastas“, – komentavo internautas.
„Opa, iškart matos, ką priėmė. Bus ir daugiau juokelių greitu metu“, – brūkštelėjo dar vienas.
„Gėdinga maksimaliai“, – pridūrė dar vienas internautas.
