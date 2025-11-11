 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydę naujausią Krašto apsaugos ministerijos įrašą, žmonės negalėjo patikėti: „Trinkite“

2025-11-11 17:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 17:35

Antradienį Seime prisiekė paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bei Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovauti pradėsiantis Robertas Kaunas. Netrukus Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija pasidalijo įrašu, skirtu Roberto garbei, kuris sukėlė tikrą audrą internete.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Netrukus Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija pasidalijo įrašu, skirtu Roberto garbei, kuris sukėlė tikrą audrą internete.

5

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paviešinta R. Kauno fotografija bei trumpu prierašu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sukėlė audrą

Paviešintoje fotografijoje – naujasis krašto apsaugos ministras R. Kaunas, o už jo – karys, iškėlęs kardą.

„Jeigu niekas nesupyks, Kaunas – Lietuvos širdis“, – rašoma įraše.

Būtent ši skambi frazė ir sukėlė tikrą audrą internete.

„Trinkit, nors jau vėlu, bet galėsit pasakyti, kad išeidamas iš darbo koks praktikantas tokį postą parašė“, – komentavo Karolis Žukauskas.

„Jūs rimtai? Ar pats ministras soc. tinklus perėmė?“ – klausė kitas.

„Koks bajeris, toks ir ministras – prastas“, – komentavo internautas.

„Opa, iškart matos, ką priėmė. Bus ir daugiau juokelių greitu metu“, – brūkštelėjo dar vienas.

„Gėdinga maksimaliai“, – pridūrė dar vienas internautas.

 

