  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Kaunas: „Šiuo metu derinami planai dėl papildomo oro gynybos stiprinimo“

2025-11-11 14:47
2025-11-11 14:47

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu derinami planai dėl papildomo oro gynybos stiprinimo.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu derinami planai dėl papildomo oro gynybos stiprinimo.

0

„Šiuo metu apie tai vyksta tarpinstitucinės diskusijos, yra finansavimo planas dėliojamas. (...) Bus rasti tokie sprendimai, kurie reikalingi mūsų gynybai ir ypatingai oro gynybai“, – žurnalistams antradienį sakė R. Kaunas.

Poreikį stiprinti oro gynybą naujasis ministras akcentavo savo kalboje ministrų pasikeitimo ceremonijoje Krašto apsaugos ministerijoje (KAM).

R. Kauno teigimu, lapkričio 18 dieną planuojamas Valstybės gynybos tarybos posėdis, kuriuo metu ketinama aptarti šį klausimą.

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad kol kas nėra aišku kokiomis lėšomis būtų finansuojami papildomi oro gynybos poreikiai.

„Mes greičiausiai svarstysime papildomus oro gynybos poreikius, bet ar tai bus daroma iš papildomų kažkokių tai išteklių, ar iš to pačio biudžeto, šiandien negaliu atsakyti“, – teigė jis.

BNS rašė, kad 2026 metų biudžete Vyriausybė krašto apsaugai numatė skirti 5,38 proc. BVP, arba 4,8 mlrd. eurų. Tai didžiausias įsipareigojimas gynybai Lietuvos istorijoje.

„5,38 ir yra tas dydis, prie kurio turime prisirišti ir viską darysim, kad jis būtų Seime patvirtintas. Tai yra esminis mūsų įsipareigojimas“, – patikino D. Matulionis.

Kaip skelbė BNS, oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.

Pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę vis pažeidžia iš Baltarusijos leidžiami kontrabandiniai oro balionai, trikdantys Vilniaus oro uosto darbą. Dėl šios priežasties Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje uždarė sieną su Baltarusija.

Be to, spalį į Lietuvą keliolikai sekundžių buvo įskridę du rusų orlaiviai.

Incidentai Lietuvoje – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų Europoje, kurstančių nuogąstavimus, kad Maskva išbando Vakarus „pilkojoje zonoje“ tarp karo ir taikos.

Reaguojant į Rusijos dronų skrydžius Lenkijoje arba neatpažintus bepiločius aptiktus Danijoje, rugsėjo pradžioje NATO pranešė apie operaciją „Eastern Sentry“ (liet. „Rytų sargyba“), kuria siekiama stiprinti Aljanso rytinio flango gynybą.

