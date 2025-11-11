KAM paskyroje – keista žinutė: kaip jaustis daugeliui lietuvių?

Vis tik internautų dėmesį ypač patraukė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) atstovų komunikacija socialiniame tinkle.
Dalis jų klausė, ar socialinio tinklo paskyrą administruoja ne pats R. Kaunas.
R. Kaunui oficialiai tapus ministru, ministerijos atstovai paviešino R. Kauno nuotrauką ir pasidalijo trumpa žinute.
„Jeigu niekas nesupyks, Kaunas – Lietuvos širdis“, – socialiniame tinkle rašė KAM atstovai.
Buvusi ministrė: man neleista atsisveikinti su kariais
Tuo metu buvusi KAM ministrė Dovilė Šakalienė socialiniame tinkle pasidalijo žinia, kad jai esą nebuvo leista atsisvekinti su kariais.
„Visi Lietuvos krašto apsaugos ministrai turėjo galimybę atsisveikinti su kariais - apeiti rikiuotę ir tarti žodį. Man nebuvo leista to padaryti“, – kalbėjo buvusi ministrė.
Tad savo kalba D. Šakalienė pasidalijo savo socialinėje paskyroje.
Pateikiame visą neredaguotą D. Šakalienės kalbą:
„Mylimi kariai,
Gerbiami svečiai,
Prieš mažiau nei metus į šią kritiškai svarbią valstybės išlikimui ir ištvermės reikalaujančią poziciją atėjau su pasiryžimu stiprinti mūsų krašto gynybą, užtikrinti pakankamą finansavimą gynybai, nacionalinės divizijos parengimą iki 2030 metų, Vokietijos brigados priėmimą, sparčią gynybos pramonės plėtrą, gilinti transatlantinį bendradarbiavimą.
Išmėginimų netrūko, tiek namuose, tiek globaliai. Išlaikėme Pabradės operacijos egzaminą, skaudi netektis nepalaužė, bet suartino Lietuvą ir Jungtines Valstijas. Mūsų karių, pareigūnų ir civilių atsidavimas bei visuomenės susitelkimas parodė - mes esame viena šeima, amerikiečių kariai yra mūsų kariai.
Pasiekėme didžiausią Lietuvos istorijoje finansavimą gynybai - nuo 3,03% suplanuotų dešiniųjų Vyriausybės 2025-iems sugebėjome pakilti iki 4,03% jau šiemet, ir nelengvoje kovoje pasiekti 5,38% 2026-iems. Šių metų sausį VGT patvirtinta 2026-2030 gynybos finansavimo projekcija privalo būti įgyvendinta, jei norime Nacionalinės divizijos parengimą užtikrinti 2030.
Tautai švenčiant, Lietuvos teritorijoje inauguruota Vokietijos 45-oji brigada, vyksta pagrindinių brigados vienetų perkėlimas ir infrastruktūros statybos. Didžiausi KAM istorijoje pirkimai turi nutiesti kelią į gynybinę galią be sutrūkinėjusių pamatų.
Viso pasaulio žiniasklaidoje ir valstybių vadovų akyse Lietuva yra nuoseklaus pasirengimo valstybės gynybai, transatlantinio bendradarbiavimo palaikymo ir ryžto stoti prieš rusijos agresiją simbolis - ir ji juo turi likti.
Suvienijome regioną palikti Otavos konvenciją. Baltijos gynybos linija transformuojama į kompleksinį regioninį daugiadimensinį gynybinį pylimą. Ženkliai prisidėjome prie Baltijos sargybos ir Rytų sargybos operacijų inicijavimo ir vykdymo. Tarptautinis aukščiausio lygio KAM atstovavimas formatuose, kur Lietuvos gynybos ministrų balsas iki šiol nebuvo girdimas, dar sustiprino mūsų pozicijas.
Mūsų kariuomenės augimas per šiuos 10 mėnesių pajudėjo visuose lygiuose - sustabdėme penkerius metus trukusį karininkų praradimą, penktadaliu išaugo PKT ir dvigubai savanorių PPKT, o priimtų šį rudenį kariūnų skaičius didžiausias per dešimtmetį.
Didžiuojuosi turėjusi galimybę dirbti su tokia kompetentinga, patriotiška ir atsidavusia komanda. Be Jūsų nebūtų nieko.
Krašto apsauga, tai, visų pirmiausia - ne tarptautinio prestižo klausimas, ne nurodymų vykdymas, ne politiniai ginčai. Krašto apsauga yra mūsų valstybės išsaugojimo klausimas.
Šiandienos geopolitinė situacija mums neleidžia būti pasyviems ar neatsakingiems. Autoritarinėms, pasaulinei tvarkai pavojų keliančioms valstybėms sparčiai ginkluojantis ir besiruošiant naujiems karams, kasdienis mūsų darbas negailint savęs yra gyvybiškai svarbus. Rytoj gali būti per vėlu.
XIX-osios Vyriausybės nusiteikimas dėl krašto gynybos nekėlė abejonių. XX-oji Vyriausybė tik pradeda darbą. Linkiu nepavesti Tautos ir garbingai išlaikyti moralės, patriotiškumo ir ištvermės egzaminą.
Vardan tos“.
Kaunas tikisi, kad Ivoškis liks KAM kancleriu: tarsis LSDP valdyboje
Naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nori kancleriu paskirti iki šiol šias pareigas ėjusį Dainių Ivoškį. Politikas viliasi, kad tokiam sprendimui pritars ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba.
„Manyčiau, startuosime su tuo pačiu kancleriu, jeigu partijos valdyba tam pritars“, – žurnalistams teigė R. Kaunas.
„Dėl kitų pareigybių – šiuo metu dar sprendimo neturiu“, – paklaustas, ar ieškos naujo atstovo spaudai, sakė jis.
Kiek anksčiau jis teigė sieksiantis išlaikyti buvusios ministerijos vadovės Dovilės Šakalienės politinę komandą.
Tiesa, jis pabrėžė, kad į viceministrus siūlys ir naujų kandidatų.
„Bus ir naujų žmonių. Tai yra technokratai“, – sakė R. Kaunas.
Praėjusią savaitę R. Kaunas teigė svarstantis kelias pavardes, tarp jų – anksčiau šias pareigas ėjusio Karolio Aleksos ir dabartinio viceministro Tomo Godliausko.
ELTA primena, jog prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą R. Kauną krašto apsaugos ministru, o Vaidą Aleknavičienę – kultūros ministre. Pastarieji jau antradienį turėtų prisiekti Seime.
Antradienį taip pat vyks oficiali krašto apsaugos ministrų ministrų pasikeitimo ceremonija. Jos metu anksčiau Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovavusi D. Šakalienė naujajam ministrui R. Kaunui perduos ministerijos vėliavą ir įteiks valdžios regaliją – skeptrą.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
