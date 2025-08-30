Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Man Utd“ priėmė „Real Betis“ pasiūlymą už Antony

2025-08-30 09:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 09:57

„Manchester United" priėmė „Real Betis" klubo pateiktą pasiūlymą už Antony, praneša ESPN šaltiniai.

Antony | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ priėmė „Real Betis“ klubo pateiktą pasiūlymą už Antony, praneša ESPN šaltiniai.

0

Klubai susitarė dėl nuolatinio perėjimo, kurio vertė turėtų siekti iki 25 milijonų svarų sterlingų. „Man Utd“ taip pat ateityje gaus 50 proc. iš būsimo pardavimo. 

Antony buvo leista aptarti asmenines kontrakto sąlygas su „Real Betis“, kur pastarasis praėjusiame sezone sėkmingai praleido rungtyniaudamas nuomos pagrindais, tačiau susitarimas dar nebuvo pasiektas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog Antony į „Man Utd“ atvyko 2022 metais, tuo metu komandai vadovaujant Erikui ten Hagui. „Raudonieji velniai“ už šį žaidėją paklojo 86 mln. svarų sterlingų siekiančią sumą.

Antony praėjusią sezono dalį jau sėkmingai rungtyniavo „Real Betis“ ekipoje, įmušė 9 įvarčius per 26 rungtynes ir tapo vienu svarbiausių komandos žaidėjų. Pats žaidėjas viešai išreiškė norą sugrįžti į Ispaniją ir likti komandai, kurioje puikiai jaučiasi.

 

