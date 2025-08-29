„Manchester United“ sulaukė „Real Betis“ pasiūlymo už Antony

Ispanų klubas siūlo 25 mln. eurų su priedais ir 50% pardavimo dalį ateityje. Teigiama, jog tai neatitinka norų iš Anglijos klubo: „Manchester United“ už žaidėją norėtų gauti apie 40 milijonų eurų.
Visgi, padidinti šios sumos „Real Betis“ nebegali. Šis sandoris ir taip smarkiai apkrautų „Betis“ biudžetą ir sustabdytų kitus potencialius transferus šią vasarą. Klubo vadovybė siekia kuo greičiau įtikinti „Manchester United“, jog jų pasiūlymas yra galutinis bei maksimalus, atitinkantis klubo finansines galimybes.
Antony praėjusią sezono dalį jau sėkmingai rungtyniavo „Real Betis“ ekipoje, įmušė 9 įvarčius per 26 rungtynes ir tapo vienu svarbiausių komandos žaidėjų. Pats žaidėjas viešai išreiškė norą sugrįžti į Ispaniją ir likti komandai, kurioje puikiai jaučiasi.
„Manchester United“ dabar svarsto pastarąjį pasiūlymą: klubas norėtų, kad sandoris vyktų pilnai parduodant žaidėją, siekiant pritraukti lėšų naujiems transferams. Tiesa, atsižvelgus į tai, kad „Betis“ nėra pajėgus sumokėti jų norimą sumą, šiuo metu derybos yra įšaldytos laukiant paskutinės perėjimų lango dienos.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!