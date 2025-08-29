Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ sulaukė „Real Betis“ pasiūlymo už Antony

2025-08-29 15:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 15:36

Po ilgų derybų su „Manchester United“ – Sevilijos „Real Betis“ pateikė galutinį pasiūlymą dėl Antony.

Antony | Scanpix nuotr.

0

Ispanų klubas siūlo 25 mln. eurų su priedais ir 50% pardavimo dalį ateityje. Teigiama, jog tai neatitinka norų iš Anglijos klubo: „Manchester United“ už žaidėją norėtų gauti apie 40 milijonų eurų.

Visgi, padidinti šios sumos „Real Betis“ nebegali. Šis sandoris ir taip smarkiai apkrautų „Betis“ biudžetą ir sustabdytų kitus potencialius transferus šią vasarą. Klubo vadovybė siekia kuo greičiau įtikinti „Manchester United“, jog jų pasiūlymas yra galutinis bei maksimalus, atitinkantis klubo finansines galimybes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antony praėjusią sezono dalį jau sėkmingai rungtyniavo „Real Betis“ ekipoje, įmušė 9 įvarčius per 26 rungtynes ir tapo vienu svarbiausių komandos žaidėjų. Pats žaidėjas viešai išreiškė norą sugrįžti į Ispaniją ir likti komandai, kurioje puikiai jaučiasi.

„Manchester United“ dabar svarsto pastarąjį pasiūlymą: klubas norėtų, kad sandoris vyktų pilnai parduodant žaidėją, siekiant pritraukti lėšų naujiems transferams. Tiesa, atsižvelgus į tai, kad „Betis“ nėra pajėgus sumokėti jų norimą sumą, šiuo metu derybos yra įšaldytos laukiant paskutinės perėjimų lango dienos.

