  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Europos futbolo klubai, kurie žaidėjams moka daugiausiai: „Real“ pirmauja pagal vidutinį atlyginimą

2025-08-26 16:47 / šaltinis: Sportas.lt
Madrido „Real“ klubas užima pirmąją vietą tarp Europos futbolo komandų pagal vidutinį žaidėjo metinį atlyginimą 2025–2026 metų sezone.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Specializuotų svetainių „Betideas“ ir „Capology“ duomenimis, Madrido „Real“ vidutinis metinis atlyginimas vienam žaidėjui siekia 11,2 mln. eurų. Tai yra net 60% daugiau nei daugumoje kitų stipriausių Europos klubų. Nors šis skaičius šiek tiek mažesnis nei praėjusį sezoną, kuomet vidutinis atlyginimas „Real“ sudėtyje buvo virš 12 mln. eurų.

Toliau rikiuojasi „Barcelona“ su vidutiniu atlyginimu 7,91 mln. eurų, kuris taip pat šiek tiek sumažėjo nuo 8,5 mln. praėjusį sezoną. Trečioje vietoje – „Manchester City“, kur žaidėjų atlyginimai išaugo daugiau nei 1 mln. eurų iki 7,43 mln. eurų.

Europos flagmanų gretas užbaigia Miuncheno „Bayern“ su 7,38 mln. eurų, po jų seka Paryžiaus „Saint-Germain“ ir Londono „Arsenal“, kur žaidėjų atlyginimų vidurkiai siekia apie 7 mln. eurų.

Toliau eina Anglijos klubai: „Liverpool“ ir Manchesterio „United“ su maždaug 6 mln., bei Londono „Chelsea“ ir „Tottenham“ su maždaug 4,5 mln. eurų metiniu atlyginimu. Italijos klubai nepateko į geriausių dešimtuką.

