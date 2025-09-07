Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Artūras Kudrešovas Kroatijoje krito nuo Tomislavo Spahovičiaus smūgių MMA kovoje

2025-09-07 13:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 13:16

Šeštadienį 31-erių metų lietuvis Artūras Kudrešovas (3-2 MMA) sugrįžo į MMA narvą, kai Kroatijoje vykusiame „Fight Nation Championship“ organizacijos turnyre pussunkio svorio kategorijoje susitiko su 35-erių metų bosniu Tomislavu Spahovičiumi (11-8 MMA).

Nokautass | „Stop“ kadras

Deja, kova lietuviui susiklostė nesėkmingai. Antrojo raundo pradžioje T. Spahovičius dviejų smūgių kombinacija į galvą nokautavo lietuvį.

0

Deja, kova lietuviui susiklostė nesėkmingai. Antrojo raundo pradžioje T. Spahovičius dviejų smūgių kombinacija į galvą nokautavo lietuvį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sportas.lt primena, kad penktadienį vykusioje A. Kudrešovo ir T. Spahovičiaus akistatoje prireikė kovotojus skirti – vos tik priartėję vienas prie kito, kovotojai susirėmė kaktomis, A. Kudrešovas uždėjo rankas ant varžovo, kuris netrukus stūmė lietuvį nuo savęs ir buvo atskirti kitų žmonių.

Visgi, po kovos sportininkai pykčius pamiršo, pasidarė bendrą nuotrauką ir gražiai atsisveikino.

A. Kudrešovas paskutinį kartą kovojo „Fight Nation Championship“ turnyre, kai 2024 m. rugsėjį patyrė pirmą karjeros pralaimėjimą prieš 30-metį kubietį Andresą Ramosą (6-1). Prieš tai A. Kudrešovas MMA kovose buvo iškovojęs tris pergales – dvi „King of Kings“ ringe dar 2021 ir 2022 m., o vieną „Kongs FC 2“ turnyre, kai šių metų kovo mėnesį nugalėjo Pablo Benaioną.

Po pralaimėjimo A. Ramosui, A. Kudrešovas žengė į UTMA organizacijos ringą ir 2024 m. lapkritį vykusiame „UTMA 10“ turnyre pagal specialias MMA taisykles itin greitai nokautavo Jasoną Radcliffe‘ą. A. Kudrešovas į ringą žengė ir 2025 m. vasarį „UTMA 11“ turnyre, tačiau ten kovoje pagal kikbokso taisykles pirmajame raunde buvo nokautuotas moldavo Alexandro Valenčiučo.

T. Spahovičius yra ilgametis „Fight Nation Championship“ organizacijos kovotojas, paskutinį kartą pasirodęs 2024 m. lapkritį „FNC 20“ turnyre, kai rankos laužimu pirmajame raunde pralaimėjo kroatui Dani Barbirui (7-0).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

