TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Artūras Kudrešovas sugrįžta į MMA narvą: įtemptoje akistatoje su bosniu – susirėmimas kaktomis

2025-09-06 11:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 11:34

Jau šeštadienį 31-erių metų lietuvis Artūras Kudrešovas (3-1 MMA) sugrįš į MMA narvą, kai Kroatijoje vykstančiame „Fight Nation Championship“ organizacijos turnyre pussunkio svorio kategorijoje susitiks su 35-erių metų bosniu Tomislavu Spahovičiumi (10-8 MMA).

Artūras Kudrešovas ir Tomislavas Spahovičius | Organizatorių nuotr.

Jau šeštadienį 31-erių metų lietuvis Artūras Kudrešovas (3-1 MMA) sugrįš į MMA narvą, kai Kroatijoje vykstančiame „Fight Nation Championship“ organizacijos turnyre pussunkio svorio kategorijoje susitiks su 35-erių metų bosniu Tomislavu Spahovičiumi (10-8 MMA).

0

A.Kudrešovas paskutinį kartą kovojo „Fight Nation Championship“ turnyre, kai 2024 m. rugsėjį patyrė pirmą karjeros pralaimėjimą prieš 30-metį kubietį Andresą Ramosą (6-1). Prieš tai A.Kudrešovas MMA kovose buvo iškovojęs tris pergales – dvi „Kingo f Kings“ ringe dar 2021 ir 2022 m., o vieną „Kongs FC 2“ turnyre, kai šių metų kovo mėnesį nugalėjo Pablo Benaioną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pralaimėjimo A. Ramosui, A. Kudrešovas žengė į UTMA organizacijos ringą ir 2024 m. lapkritį vykusiame „UTMA 10“ turnyre pagal specialias MMA taisykles itin greitai nokautavo Jasoną Radcliffe‘ą. A. Kudrešovas į ringą žengė ir 2025 m. vasarį „UTMA 11“ turnyre, tačiau ten kovoje pagal kikbokso taisykles pirmajame raunde buvo nokautuotas moldovo Alexandro Valenčiuč.

T. Spahovičius yra ilgametis „Fight Nation Championship“ organizacijos kovotojas, paskutinį kartą pasirodęs 2024 m. lapkritį „FNC 20“ turnyre, kai rankos laužimu pirmajame raunde pralaimėjo kroatui Dani Barbirui (7-0).

Penktadienį vykusioje A. Kudrešovo ir T. Spahovičiaus akistatoje prireikė kovotojus skirti – vos tik priartėję vienas prie kito, kovotojai susirėmė kaktomis, A. Kudrešovas uždėjo rankas ant varžovo, kuris netrukus stūmė lietuvį nuo savęs ir buvo atskirti kitų žmonių.

