TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

„Lietkabelį“ treniravęs latvis: kaimiečiai ir „du SSRS treneriai“ sutvarkė mūsų žvaigždes

2025-09-07 11:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 11:05

Panevėžio „Lietkabelio“ komandą treniravęs Artūras Štalbergas aštriai pasisakė po latvių pralaimėjimo Lietuvai.

Panevėžio „Lietkabelio" komandą treniravęs Artūras Štalbergas aštriai pasisakė po latvių pralaimėjimo Lietuvai.

Asmeninė „X“ paskyroje negailėjo karčių žodžių ir aštrių epitetų abiejų komandų atstovams.

„Jų kaimiečiai ir „du SSRS treneriai“ susitvarkė su mūsų „žvaigždžių“ sudėtimi ir Giorgio Armani strategu štabe. Panašu, kad treneriai net neturėjo rungtynėms plano A. Ačiū girtuokliui prezidentui už sunkų darbą. Ačiū visiems, kurie buvo prieš natūralizaciją. Gal su ja bent kažkas pataikytų į krepšį“, – pareiškė latvis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Štalbergas 2017–2018 m. sezoną pradėjo prie „Lietkabelio“ vairo, bet greitai buvo atleistas. Vėliau jis dar bandė laimę Liepojos klube, taip pat buvo moterų komandos Rygos TTT vadovu, ėjo ir Latvijos rinktinių vadovo pareigas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

2025-09-07 12:04
Deja,bet krepšinyje latviai yra kaimiečiai,per visą atkurtos Latvijos valstybės 35 metų istoriją,neiškovoję absoliučiai jokio apdovanojimo.Jiems iki Lietuvos pasiekimų,kaip iki Marso ar net dar toliau.
