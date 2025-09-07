„Lietkabelį“ treniravęs latvis: kaimiečiai ir „du SSRS treneriai“ sutvarkė mūsų žvaigždes

Asmeninė „X“ paskyroje negailėjo karčių žodžių ir aštrių epitetų abiejų komandų atstovams.
„Jų kaimiečiai ir „du SSRS treneriai“ susitvarkė su mūsų „žvaigždžių“ sudėtimi ir Giorgio Armani strategu štabe. Panašu, kad treneriai net neturėjo rungtynėms plano A. Ačiū girtuokliui prezidentui už sunkų darbą. Ačiū visiems, kurie buvo prieš natūralizaciją. Gal su ja bent kažkas pataikytų į krepšį“, – pareiškė latvis.
A.Štalbergas 2017–2018 m. sezoną pradėjo prie „Lietkabelio“ vairo, bet greitai buvo atleistas. Vėliau jis dar bandė laimę Liepojos klube, taip pat buvo moterų komandos Rygos TTT vadovu, ėjo ir Latvijos rinktinių vadovo pareigas.
Leišu zemnieki un “divi PSRS treneri” izdrāza mūsu “zvaigžņoto” sastāvu ar Giorgio Armani stratēģu komandu, kurai izskatās pat plāna A nebija nevienā spēlē. Paldies arī kodējam prezidentam par ieguldījumu un smago darbu, paldies arī visiem, kuri kategoriski bija pret spēlētāju…— Arturs Stalbergs (@Astalbergs) September 6, 2025
