  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Liko neatsakytų klausimų“: Griikšas antrą kartą lankysis Prezidentūroje

2025-09-08 11:56 / šaltinis: BNS
2025-09-08 11:56

Kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas pirmadienį antrą kartą susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.

Edvinas Grikšas. ELTA / Dainius Labutis

Kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas pirmadienį antrą kartą susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.

0

„Liko neatsakytų klausimų“, – BNS apie planuojamą susitikimą informavo šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.

E. Grikšas su prezidentu susitiks baigiantis terminui, iki kurio paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi suformuoti naująjį ministrų kabinetą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kandidatas į ministrus su G. Nausėda susitiko vienas pirmųjų.

Tuomet prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius neatskleidė, ar valstybės vadovas po susitikimo būtų linkęs tvirtinti E. Grikšą ministru. Anot jo, kandidatas atsakė į daugelį klausimų, tačiau juos dar reikia įvertinti.

Iki šiol G. Nausėda nėra susitikęs tik su dviem „aušriečių“ kandidatais – į aplinkos ir energetikos ministrus. Jų kandidatūros iki šiol nėra paviešintos. Tarp kandidatų į aplinkos ministrus svarstyta komunikacijos specialistė Renata Saulytė, tačiau I. Ruginienė po pokalbio su prezidentu nusprendė jos neteikti.

G. Nausėda anksčiau reiškė nuostabą dėl „aušriečių“ negebėjimo rasti kandidato į aplinkos ministrus, kuris būtų bent kažkiek susijęs su šiuo sektoriumi.

Prezidentūra neatmeta galimybės, kad bus tvirtinama ne visos sudėties Vyriausybė.

