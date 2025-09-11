Seimas svarstys siūlymą VAT suteikti daugiau galių, leisti laikinus statinius prie prezidento namo

Kartu su Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimais Seimas svarstys Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama numatyti galimybę statinius, kilnojamuosius objektus arba įrenginius statyti valstybinių parkų, gamtos ir kultūros paveldo teritorijose.
Pavilnių regioniniame parke gyvena prezidentas Gitanas Nausėda. Kadangi jis nesikėlė į valstybės vadovų rezidenciją Turniškėse, apsaugą prezidentui VAT taiko jo gyvenamojoje vietoje.
Būtent dėl šios dalies dalis opozicinių konservatorių siūlymus vadino „vieno žmogaus įstatymu“.
„Mes turime įstatymo projektą, kuris skirtas vienam žmogui, pirmam piliečiui, kaip sakant“, – sakė parlamentaras Matas Maldeikis.
„Vietoj to, kad prezidentas keltųsi į Turniškes ir taip būtų užtikrintas jo saugumas, taupomos valstybės lėšos ir jis būtų efektyviai saugomas ir užtikrinamas žmonių, kurie jį saugo, darbo sąlygos, jūs atnešėte pasiūlymą, kad regioniniam parke būtų statomi objektai“, – kalbėjo jis.
Pakeitimus pristatinėjęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, jog pakeitimai leistų įrengti papildomą stebėjimo bei kontrolės infrastruktūrą, jei bus poreikis – laikinus konteinerinių tipo pastatus.
„Dažnai būdavo, kad mes galvojame apie varles, bet negalvojam apie žmonių sveikatą, jų gyvybę, tai šiuo atveju aš irgi priskirčiau prie tų atvejų, kada mums reikia rūpintis žmonių gyvybe, žmonių sauga ir aišku maksimaliai užtikrinti regioninių parkų reikalavimus“, – sakė ministras.
Pasak jo, pakeitimai sudarys teisines prielaidas efektyvesnes VAT veiklai.
Pakeitimais siūloma nustatyti, kad už Lietuvos ribų jos pareigūnai saugo ne tik vadovybę, bet ir kitus asmenis, kuriems apsauga yra paskirta Vyriausybės nustatytais pagrindais.
Anot V. Kondratovičiaus, tokiu atveju būtų numatyta visos delegacijos apsauga.
„Jeigu kalbame apie ministrus arba kitus asmenis, kuriuos būtina saugoti, tai šiuo atveju nėra galimybės jų saugoti kitaip negu pažeidžiant teisės aktus ar ieškant kitų būdų“, – sakė jis.
Pagal šiuo metu galiojantį Vadovybės apsaugos įstatymą už Lietuvos ribų VAT vykdo tik vadovybės – prezidento, Seimo pirmininko, premjero ir juos pavaduojančių asmenų fizinę apsaugą.
Taip pat pataisomis VAT pareigūnams būtų nustatoma nauja funkcija – atlikti grėsmių saugomiems asmenims ir renginiams, kuriuose asmenys planuoja dalyvauti, vertinimą, taip pat vertinti asmenų destruktyvaus elgesio riziką ir jos valdymą, perduoti apie tai informaciją suinteresuotoms institucijoms.
Be to, VAT būtų suteikiama teisė tikrinti asmenis, jų daiktus, bagažą, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad gali kilti grėsmė saugomo asmens ar objekto saugumui, apriboti arba uždrausti eismą.
„Mes manome, kad bet koks patekimas į objektą, kuriame vyksta renginys, būtų pakankamas pagrindas tikrinti visus patenkančius į tą objektą, kada jame yra saugomi asmenys“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Dabar VAT dėl tokių veiksmų gali kreiptis į policiją, tačiau, anot tarnybos, praktikoje pasitaiko situacijų, kai veiksmų būtina imtis nedelsiant.
Taip pat siūloma pareigūno amžiaus ribos reikalavimą keisti iš 50 metų į 60 metų amžiaus, derinant su taikomu vidaus tarnybos pareigūnams pagal šios tarnybos statutą.
Be kita ko, VAT pareigūnams pagal Vidaus tarnybos statutą siūloma taikyti lojalumo Lietuvos valstybei reikalavimą, nustatyti, kad į tarnybą negali būti priimamas asmuo, kuris įtariamas arba kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, numatoma galimybė tikrinti į kitas pareigas siekiančio būti perkelto pareigūno atitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimams.
Papildomi lojalumo valstybei ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai būtų nustatomi ir VAT valstybės tarnautojams, dirbantiesiems pagal darbo sutartis, siūloma nustatyti pareigūnų siuntimo be jų sutikimo saugoti atstovybes sąlygas.
Be to, VAT siūlo numatyti teisę tarnybai nuomotis patalpas ar žemės sklypus, saugant asmenis ar objektus. Pasak tarnybos, siekiant spręsti praktikoje kylančias problemas, kai reikia patalpos pareigūnams, vykdantiems apsaugą 24 valandas per parą, ar žemės sklypo laikinam apsaugos postui įrengti.
Kaip anksčiau rašė BNS, teikdama šią pataisą, VAT argumentavo, kad tarnybai atsisakoma leisti statyti apsaugai būtinus statinius, kilnojamuosius objektus arba įrenginius, kadangi įstatymas tokios galimybės nenumato.
Projektai, anot VAT, parengti siekiant sudaryti teisines prielaidas efektyvesnei tarnybos veiklai, įvertinus „geopolitinės situacijos sąlygojamas grėsmes ir rizikas bei VAT funkcijų veiksmingam vykdymui praktikoje iškilusias problemas“.
Juos po pateikimo palaikė 66 parlamentarai, prieš buvo keturi, susilaikė 18 Seimo narių, siūlymai toliau bus svarstomi komitetuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!