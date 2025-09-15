Nausėda atmetė Poderskio ir Jablonskio kandidatūras į Vyriausybę

„Atmesdamas teiktas kandidatūras prezidentas pabrėžė, kad naujai paskirti ministrai privalo nekelti nė mažiausių abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą“, – nurodoma Prezidentūros pranešime.
Kaip skelbta, pirmadienio rytą žurnalistams G. Nausėda teigė turįs sprendimą dėl „aušriečių“ deleguotų ministrų kandidatūrų, tačiau tikino norįs apie tai pirmiau informuoti paskirtąją ministrę.
„Taip, aš turiu sprendimą, tačiau aš noriu jį dabar įgarsinti paskirtajai premjerei ir žiūrėsime. Judėti reikia į priekį“, – pirmadienio rytą žurnalistams sakė G. Nausėda.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos.
G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
