DIENOS PJŪVIS. Kiek kitąmet didės pensijos – ką ruošia valdžia?

Jeigu įstatymas bus galutinai priimtas, tuomet senatvės pensijos kitąmet turėtų augti sparčiau.
Iki šiol buvo įtvirtinta tik maksimali riba, tačiau nenustatyta, kiek mažiausiai lėšų turi pasiekti pensininkus papildomai indeksuojant išmokas.
Ar šis pakeitimas iš tiesų garantuos didesnes pensijas, kiek realiai jos gali augti ir ar valdžia pajėgi įvykdyti pažadus naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ir buvęs šio komiteto pirmininkas, dabar narys Mindaugas Lingė.
