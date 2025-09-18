Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Siūlymas „Sodros“ biudžeto perteklių skirti pensijoms užtikrintų jų didinimą ateityje, sako premjerė

2025-09-18 10:36 / šaltinis: BNS
2025-09-18 10:36

Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva dalį „Sodros“ biudžeto perviršio skirti papildomam pensijų indeksavimui padėtų užtikrinti pensijų didinimą ateityje, kai valdžią perims naujos politinės jėgos, sako paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

"Sodra" (nuotr. Elta)

Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva dalį „Sodros“ biudžeto perviršio skirti papildomam pensijų indeksavimui padėtų užtikrinti pensijų didinimą ateityje, kai valdžią perims naujos politinės jėgos, sako paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

0

Anot politikės, šalies vadovo pasiūlymas dera ir su jos pačios rengiamu pensijų didinimo planu.

„G. Nausėdos projektas daugiau yra apie ateitį – kad užtikrintų, kad ir ateities Vyriausybės imtųsi tos pačios politikos ir didintų pensijas. Tai, turbūt, daugiau bus tame etape labai svarbu“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

„Svarstytinas tikrai projektas, jokiu būdu nenuneigia to projekto, kurį mes rengiame dėl pensijų didinimo“, – kalbėjo ji.

G. Nausėdos siūlymą Prezidentūros atstovai ketvirtadienį turėtų teikti Seimui – individualiai pensijos daliai indeksuoti siūloma papildomai skirti nuo 20 proc. iki 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato.

I. Ruginienė tikino mananti, kad projektas sulauks parlamento palaikymo.

Pasak projekto iniciatorių, jį priėmus papildomas pensijų indeksavimas bus skaidresnis, objektyvesnis, labiau priklausomas nuo „Sodros“ pajamų ir mažiau politizuotas. Be to, tikimasi, kad pensijų augimas bus spartesnis ir nuoseklesnis.

Prezidentūra skaičiuoja, kad tai leistų pensijoms papildomai skirti apie 100 mln. eurų.

I. Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad žadama spartinti pensijų indeksavimą, tam gali būti naudojamas „Sodros“ rezervas.

Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų. 

Ministerijos skaičiavimais, dėl konservatyvių ekonomikos augimo prognozių šiemet papildomai į rezervą gali būti gauta 200–300 mln. eurų daugiau negu suplanuota, o ši viršplaninė dalis galėtų būti panaudota papildomam pensijų didinimui.

