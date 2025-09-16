Įvertino pensijų didinimą Lietuvoje: „Būtų labai dideli pinigai, kas mėnesį, žmogus gali ir pasimesti“

Taip pensijos turėtų didėti pagal įstatyme numatytą formulę, kuri susieta su algų augimu. Tačiau valdantieji jau skaičiuoja, kaip kitąmet pensijas padidinti dar daugiau.
O kol jie tebeskaičiuoja, prezidentas tėškia savo pasiūlymą – pensijas didinti sparčiau iš „Sodros“ biudžeto perviršio ir iš jo pensijoms skirti mažiausiai 200 mln. eurų. Dėl to senjorams pensija kas mėnesį vidutiniškai būtų dar 25 eurais didesnė.
TV3 žurnalistų kalbinti marijampoliečiai diskutuoja, kokios pensijos šiuo metu reikėtų, norint oriai gyventi.
„Kokie 800 eurų, jei alga 1000 eurų?“
„1,5 tūkst. eurų užtektų.“
„Oriai 1,5 tūkst. eurų užtenka.“
„Būtų labai dideli pinigai, kas mėnesį, žmogus gali ir pasimesti.“
„Viską lemia kainos, kainos diktuoja.“
„Swedbank“ atlikta dirbančiųjų apklausa patvirtina, kad senjorų poreikiai nėra laužti iš piršto. Dauguma Lietuvos gyventojų, anot naujausios apklausos, nori apie 1,5 tūkst. eurų siekiančios pensijos. Tai yra maždaug tiek pat, koks šiuo metu yra vidutinis atlyginimas šalyje – 1,4 tūkst. eurų į rankas.
„Dabartinės senatvės pensijos, į kurias žiūrima ir su kuriomis lygina, yra labai mažos absoliutine išraiška ir santykyje su vidutiniu darbo užmokesčiu“, – komentavo ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Štai kiek siūlo didinti pensijas
Pagal dabartinę pensijų indeksavimo metodiką, kitąmet pensijos turi vidutiniškai padidėti 10 proc. iki 735 eurų.
Tačiau ir valdantieji, ir prezidentas kalba, kad to nepakanka. Štai prezidentas jau teikia Seimui įstatymo pataisą, pagal kurią siūlo didesnę „Sodros“ perviršio dalį skirti pensijoms – mažiausiai 20 proc., kas sudarytų kitąmet apie 200 mln. eurų. O pensininkui dėl to pensija kas mėnesį vidutiniškai būtų dar 25 eurais didesnė.
„Konkrečius dydžius paskaičiuos Vyriausybė, nes prezidentas nustato mažiausią dalį, kuri turi būti skiriama pensijų indeksavimui. Palyginimui – šiemet pensijos augo apie 11 proc., tai keliais procentiniais punktais galėtų padidinti augimą“, – aiškino prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Socialdemokratai sako, kad prezidentas su šiuo siūlymu juos aplenkė.
„Tai būtų labai gerai. Kiek prisimenu, šiemet planuojama papildomai surinkti virš 700 mln.“ – sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir socialdemokratas Algirdas Sysas.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė prezidento pasiūlyto pensijų didinimo plano neatmeta. Tačiau sako dar negalinti tiksliai įvardinti, kiek kitąmet siūlys didinti pensijas.
„Idėja labai gera ir tikrai apie tai galvojame. Pasiūlymą įkomponuosime, bet šiuo metu vertiname įvairias alternatyvas – skaičiuojame, kokiu pajėgumu ir laikotarpiu galėtų labiau indeksuotis 1 pakopos pensijos. Kadangi visi suprantame, kad biudžetas labai įtemptas“, – pasakojo paskirtoji ministrė pirmininkė I. Ruginienė.
Ekonomistas palankiai vertina tokį pensijų didinimą
Tačiau konservatoriai ragina valdančiuosius nekišti taip giliai rankų į „Sodros“ rezervą. Mat esą ištikus netikėtai krizei galėtų pasikartoti 2009 metų scenarijus, kai pritrūkus „Sodros“ pinigų, Andriaus Kubiliaus vyriausybė mažino pensijas ir kitas socialines išmokas.
„Tada turėsime tokios politikos atomazgą – nepasiruošę ateičiai, bet pravalgę, smagiai pagyvenę 1–2 metus, užkraunant būsimoms Vyriausybėms sudėtingus klausimus“, – teigė Seimo narys ir konservatorius Mindaugas Lingė.
Ekonomistas N. Mačiulis prezidento pasiūlytą pensijų didinimo planą vertina palankiai. Tiesa, įspėja, jei jis bus įgyvendinamas kitąmet, tai gali dar labiau paskatinti infliaciją.
„Gyventojai dalį pinigų pasiima iš antros pakopos pensijų fondų, dalis jų išleidžiama, bet ir tuo pačiu metu nepilnai sugrįžta į „Sodrą“, o dalis jų – nukreipiama į dabartinių pensijų indeksavimą. Per visus galus ilgą laiką kaupti pinigai įsilietų į ekonomiką“, – tikino ekonomistas.
Tačiau ekonomistai perspėja valdančiuosius pernelyg dosniai netaškyti „Sodros“ pinigų pensijos, mat juos varžo europiniai Mastrichto fiskalinės drausmės, valstybės ir biudžeto deficito kriterijai.
