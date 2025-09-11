Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaitiekūnas: tam tikra „Sodros“ rezervo dalis gali būti nukreipta sparčiau didinti pensijas

2025-09-11 09:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 09:03

Dalies krizinėms situacijoms skirto „Sodros“ rezervo panaudojimas spartesniam senatvės pensijų indeksavimui gali būti tvarus, sako paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Kristupas Vaitiekūnas Paulius Peleckis

Dalies krizinėms situacijoms skirto „Sodros“ rezervo panaudojimas spartesniam senatvės pensijų indeksavimui gali būti tvarus, sako paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

2

„Tai gali būti tvaru, viskas priklausys nuo priėjimo prie šitos problemos – aš girdėjau premjerę komunikuojant šiuo klausimu, ji bene visuose pasakymuose pabrėžė, kad „Sodros“ rezervas yra būtinas, jis turi augti ir turi būti išlaikytas stabilumas. Bet tam tikra dalis galėtų būti nukreipta pensijoms didinti sparčiau“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį teigė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sakė, kad Vyriausybė ieškos būdų, kaip vienu metu ir auginti rezervo lėšas, ir sparčiau indeksuoti individualiąją pirmos pakopos pensijos dalį.

Apie tai, kad dalį „Sodros“ rezervo būtų galima naudoti didinant pensijas, kalbėjo kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministres Jūratė Zailskienė.

Seimui taip pat turėtų būti teikiamas prezidento Gitano Nausėdos įstatymo projektas, kuriuo siūloma nustatyti, kad bent 20 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio būtų skiriama individualiosios pensijos dalies indeksavimui.

Pasak I. Ruginienės, šiemet „Sodros“ rezervo perteklius gali siekti 900 mln. eurų.

Šiuo metu rezervas sudaro apie 3,5 mlrd. eurų, šiemet jis turėtų pasiekti 4,2 mlrd. eurų.

