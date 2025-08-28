Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Jūsų pensija ir kitos išmokos sumažės: „Sodra“ įspėja dirbančius

2025-08-28 15:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 15:50

„Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) specialistai nustatė įmones, kurios galėjo nesąžiningai nurodyti mažesnius atlyginimus, nei faktiškai mokėjo savo darbuotojams, rašoma pranešime žiniasklaidai.

1

Tokia praktika ne tik mažina valstybės biudžeto pajamas, bet ir gali tiesiogiai pakenkti žmonėms – sumažinti jų socialines garantijas: pensijas, ligos, motinystės ar tėvystės išmokas.

Tai – bendras institucijų projektas, kurį vykdo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centro specialistai.

Į biudžetą – daugiau kaip 1 mln. eurų papildomų mokesčių

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centro specialistai patikrino 17 įmonių, daugiausia transporto, statybos, apdirbamosios pramonės ir maitinimo sektoriuose. Atrinktos įmonės buvo tos, kurių „Sodrai“ teikti duomenys apie darbuotojų draudžiamąsias pajamas nesutapo su VMI pateikta informacija apie išmokėtus atlyginimus ir išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį.

Baigę 12 patikrinimų, specialistai pasiekė konkrečių rezultatų:

  • papildomai deklaruota 787 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio;
  • priskaičiuota 58 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų;
  • apskaičiuota 73 tūkst. eurų delspinigių;
  • deklaruota dar 155 tūkst. eurų kitų mokesčių;
  • paskirta beveik 9 tūkst. eurų baudų už nustatytus pažeidimus.

Iš viso, įgyvendinant „Sodros“ ir VMI deklaruojamo darbo užmokesčio palyginimo projektą, į biudžetą papildomai bus surinkta daugiau nei 1,08 mln. eurų.

Kodėl tai svarbu darbuotojams?

Deklaruojant per mažus atlyginimus „Sodrai“, darbuotojai praranda dalį savo socialinių garantijų. Nuo oficialiai deklaruoto atlyginimo dydžio priklauso būsimų pensijų dydis, taip pat ligos, tėvystės ar motinystės išmokos bei kitos socialinio draudimo išmokos.

Valstybinė mokesčių inspekcija tęs darbus

Tarpinstituciniam bendradarbiavimo centrui nustačius, kad įmonės gali piktybiškai naudoti šią schemą ir teikti institucijoms klaidingus duomenis, informacija apie projekto išvadas perduota VMI.

VMI išanalizavo 2020–2024 metų visų šalies mokesčių mokėtojų duomenis, atrinko rizikingas įmones ir jų patikrą perdavė savo padaliniams, kurie imsis tolimesnių veiksmų bei taikys administracines poveikio priemones.

Ką veikia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centras?

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centras yra analitikos, operacijų, planavimo bei įgyvendinimo darbo grupė, sudaryta iš Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Policijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistų.

Centras įkurtas 2024 metų vasario mėnesį, kad institucijos galėtų glaudžiau bendradarbiauti. Jo specialistai keičiasi informacija ir analizuoja atvejus, susijusius su nelegaliu ar nedeklaruotu darbu, priverstiniu darbu, užsieniečių įdarbinimo pažeidimais bei kitais piktnaudžiavimais, kai darbdaviai bando išvengti mokesčių ar nesąžiningai elgiasi su darbuotojais.

