TV3 naujienos > Gyvenimas

„Sodra“ skubiai kreipiasi į Lietuvos gyventojus: siunčia 1 svarbią žinią

2025-08-25 10:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 10:50

Gyventojai pranešė apie naujus sukčiavimo atvejus – žmonėms skambinama apsimetant „Sodros“ darbuotojais.

„Sodra“ (nuotr. Elta)

Gyventojai pranešė apie naujus sukčiavimo atvejus – žmonėms skambinama apsimetant „Sodros" darbuotojais.

0

Sukčiai, siekdami išvilioti asmens duomenis, pasitelkia įvairius scenarijus. Šią savaitę skambinusieji teigė, esą atsirado mokamos „Sodros“ paslaugos ir žadėjo suteikti nuolaidas už naudojimąsi jomis, rašoma pranešime spaudai. 

Primena, kaip elgtis sulaukus tokio skambučio

„Sodra“ primena, jog visos jų teikiamos paslaugos yra nemokamos, o socialinio draudimo įmokų dydžius nustato įstatymai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sodros“ darbuotojai niekada neprašo telefonu pateikti asmens duomenų – tokių kaip asmens kodo, prisijungimo prie banko ar el. parašo priemonių. 

Jei sulaukėte įtartino skambučio: 

  • nedelsdami padėkite ragelį; 
  • neatskleiskite jokių asmens ar finansinių duomenų; 
  • neatidarykite atsiųstų nuorodų ir neapsilankykite sukčių nurodytose svetainėse; 
  • patys perskambinkite „Sodrai“ oficialiu numeriu +370 5 250 0883 arba parašykite el. paštu [email protected]
  • visada tikrinkite informaciją tik savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui ar draudėjui, prie kurios jungiamasi saugiu būdu – naudojant elektroninę bankininkystę ar el. parašą. 

Apie visus bandymus sukčiauti kviečiama pranešti „Sodrai“. 

 

