  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Gariūnų degė vilkikas su pavojingu kroviniu, gyventojai perspėjami dėl oro taršos

2025-08-24 08:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 08:21

Sekmadienio rytą įmonės „Toksika“ atliekų aikštelėje Vilniuje užsidegė vilkikas su ličio baterijų kroviniu.

Įmonės „Toksika“ atliekų aikštelėje Vilniuje užsidegė vilkikas su ličio baterijų kroviniu (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Sekmadienio rytą įmonės „Toksika“ atliekų aikštelėje Vilniuje užsidegė vilkikas su ličio baterijų kroviniu.

8

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, pranešimo apie gaisrą sulaukta sekmadienio rytą, apie 6.41 val.

FOTOGALERIJA. Įmonės „Toksika" atliekų aikštelėje Vilniuje užsidegė vilkikas su ličio baterijų kroviniu

„UAB „Toksika“ Vilniaus aikštelės teritorijoje dega sunkvežimis su kroviniu, su ličio baterijomis. Gaisras gesinamas“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykio vietoje šiuo metu dirba keturios autocisternos, automobilinės kopėčios, štabo automobilis, cheminių gelbėjimo darbų automobilis. 

Dėl gaisro „Toksikos“ atliekų aikštelėje  sekmadienio rytą į vilniečių telefonus buvo išsiųsti PAGD  pranešimai perspėjantys apie oro taršą.

Gyventojams rekomenduojama vengti buvimo gryname ore bei uždaryti namų langus. 

Gaisras lokalizuotas

Kaip sekmadienio rytą pranešė pati įmonė, gaisras atliekų aikštelėje buvo lokalizuotas apie 7 val.

„Toksikos“ Vilniaus padalinyje, esančiame Kuro g., užsidegė ličio baterijos. Jos buvo sukrautos į sunkvežimį ir pirmadienį turėjo būti išvežtos galutiniams tvarkytojams. Gaisras užfiksuotas 6.30, atvykus gaisrininkams, lokalizuotas apie 7:00. Ugnis neišplito“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė  įmonė.

„Dėl galimos gaisro priežasties pranešime, kai tik turėsime daugiau informacijos“, – pridūrė įmonė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

jo
jo
2025-08-24 08:30
va ir visa elektromobilių ir kitokio el. transporto "ekologija".
Atsakyti
Ekologas
Ekologas
2025-08-24 08:37
Dega, tai dega, bet klausimas ką ten daro vilkikas su ličio baterijomis? Is Lietuvos jis negali buti, nes cia is gyventoju tiek nesurinksi, o dar ir sekmadienį. Vadinas yra tyliai ivezamos is užsienio atliekos. Nenustebciau jei net is kokios Baltarusijos
Atsakyti
eilinis
eilinis
2025-08-24 08:52
pinigų vogimo slėpimas. Atliekos dega pastaruoju metu labai dažnai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
