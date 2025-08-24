Prie Gariūnų degė vilkikas su pavojingu kroviniu, gyventojai perspėjami dėl oro taršos

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, pranešimo apie gaisrą sulaukta sekmadienio rytą, apie 6.41 val.
„UAB „Toksika“ Vilniaus aikštelės teritorijoje dega sunkvežimis su kroviniu, su ličio baterijomis. Gaisras gesinamas“, – sakė jis.
Įvykio vietoje šiuo metu dirba keturios autocisternos, automobilinės kopėčios, štabo automobilis, cheminių gelbėjimo darbų automobilis.
Dėl gaisro „Toksikos“ atliekų aikštelėje sekmadienio rytą į vilniečių telefonus buvo išsiųsti PAGD pranešimai perspėjantys apie oro taršą.
Gyventojams rekomenduojama vengti buvimo gryname ore bei uždaryti namų langus.
Gaisras lokalizuotas
Kaip sekmadienio rytą pranešė pati įmonė, gaisras atliekų aikštelėje buvo lokalizuotas apie 7 val.
„Toksikos“ Vilniaus padalinyje, esančiame Kuro g., užsidegė ličio baterijos. Jos buvo sukrautos į sunkvežimį ir pirmadienį turėjo būti išvežtos galutiniams tvarkytojams. Gaisras užfiksuotas 6.30, atvykus gaisrininkams, lokalizuotas apie 7:00. Ugnis neišplito“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė įmonė.
„Dėl galimos gaisro priežasties pranešime, kai tik turėsime daugiau informacijos“, – pridūrė įmonė.
