Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš gyventojų išviliojo beveik 50 tūkst. eurų

2025-08-20 08:07 / šaltinis: BNS
2025-08-20 08:07

Sukčiai iš gyventojų išviliojo beveik 50 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Sukčiai iš gyventojų išviliojo beveik 50 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
1

Pasak pareigūnų, antradienį apie 11.19 val. į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi vyras, gimęs 1957 metais, kuris pareiškė, kad rugpjūčio 13 dieną apie 14 val. Vilniuje, Gedvydžių gatvėje, būnant namuose per „Whats App“ programėlę jam paskambino nepažįstami asmenys, kalbėjo rusų kalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot vyro, paskambinę nepažįstamieji prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 19,9 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Apie 15.18 val. sostinės pareigūnai sulaukė ir moters, gimusios 1959 metais, pareiškimo.

Ji pasakojo, kad pirmadienį apie 10 val. jai būnant namuose I. Kanto alėjoje per „Whats App“ paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys.

REKLAMA

Prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, jie apgaulės būdu iš moters išviliojo 15 tūkst. eurų.

Nuo telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais prisistačiusių rusiškai kalbančių sukčių nukentėjo ir 1947 metais gimusi moteris.

Ji Vilniaus policijai pasakojo, kad skambučio sulaukė taip pat būdama namuose. Rugpjūčio 13 dieną nusikaltėliai iš jos išviliojo 14,3 tūkst. eurų.

Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų