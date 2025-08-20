Sukčiai iš gyventojų išviliojo beveik 50 tūkst. eurų

Pasak pareigūnų, antradienį apie 11.19 val. į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi vyras, gimęs 1957 metais, kuris pareiškė, kad rugpjūčio 13 dieną apie 14 val. Vilniuje, Gedvydžių gatvėje, būnant namuose per „Whats App“ programėlę jam paskambino nepažįstami asmenys, kalbėjo rusų kalba.
Anot vyro, paskambinę nepažįstamieji prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 19,9 tūkst. eurų.
Apie 15.18 val. sostinės pareigūnai sulaukė ir moters, gimusios 1959 metais, pareiškimo.
Ji pasakojo, kad pirmadienį apie 10 val. jai būnant namuose I. Kanto alėjoje per „Whats App“ paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys.
Prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, jie apgaulės būdu iš moters išviliojo 15 tūkst. eurų.
Nuo telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais prisistačiusių rusiškai kalbančių sukčių nukentėjo ir 1947 metais gimusi moteris.
Ji Vilniaus policijai pasakojo, kad skambučio sulaukė taip pat būdama namuose. Rugpjūčio 13 dieną nusikaltėliai iš jos išviliojo 14,3 tūkst. eurų.
Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
