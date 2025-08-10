Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo beveik 60 tūkst. eurų

Jo duomenimis, šeštadienį popiet į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi 1948 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad minėtą sumą tarp rugpjūčio 6 ir 9 dienos iš jos apgaule išviliojo paskambinę nepažįstami asmenys.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus sukčiavimo. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, už tai gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!