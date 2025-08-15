Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš trijų žmonių Vilniuje ir Klaipėdoje sukčiai išviliojo beveik 75 tūkst. eurų

2025-08-15 09:31 / šaltinis: BNS
2025-08-15 09:31

Iš trijų žmonių Vilniuje ir Klaipėdoje sukčiai išviliojo beveik 75 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Iš trijų žmonių Vilniuje ir Klaipėdoje sukčiai išviliojo beveik 75 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

2

Apie visus šiuos įtariamus nusikaltimus žmonės pareigūnams pranešė penktadienį. Du iš jų fiksuoti Vilniuje, vienas – Klaipėdoje.

Kaip sostinės pareigūnams nurodė 1965 metais gimusi moteris, rugpjūčio 13 dieną, būnant namuose Pašilaičių gatvėje, per „Whats app“ programėlę paskambino rusiškai kalbantis nepažįstamas vyriškis, jis prisistatė policijos pareigūnu ir apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu 1956 metais gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 12 iki 14 dienos, būnant namuose Parko gatvėje, jam taip pat paskambino rusiškai kalbantys nepažįstamieji, kurie prisistatę banko darbuotojais, apgaulės būdu iš jo išviliojo 44 tūkst. eurų.

Į uostamiesčio pareigūnus kreipėsi  1969 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad rugpjūčio 9 dieną, būnant namuose Dragūnų gatvėje, per programėlę „Messenger“ gavo elektroninį kvietimą su nuoroda dalyvauti loterijoje. Moteris ją paspaudė ir suvedė elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius – tokiu būdu iš iš jos sąskaitos pasisavinta 20 tūkst. 833 eurų.

Visais trimis atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

