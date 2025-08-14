Sukčiai trina rankomis – iš trijų gyventojų išviliojo beveik 59 tūkst. eurų

Trečiadienį, 8 val. 49 min., į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1958 m.).
Jis pareiškė, kad nuo gegužės 26 iki liepos 21 dienos Klaipėdoje, investuodamas finansų rinkose, nepažįstamam asmeniui į jo nurodytas sąskaitas pervedė 19 040 eurų.
Gavusi šį pareiškimą, policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
Tą pačią dieną, apie 17 val. 21 min., į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras. Jis pareiškė, kad apie 15 val. 15 min. Šalčininkų rajone, Čiužiakampio kaime, jam paskambino nepažįstami asmenys.
Jie kalbėjo rusų kalba ir prisistatė banko, policijos ir telekomunikacijos darbuotojais.
Skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 17 000 eurų, pranešė Policijos departamentas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Trečiadienio vakarą, apie 21 val. 2 min,. į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1950 m.).
Jis pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 13 val., Kauno rajone, Vilkijoje, jam paskambino nepažįstami asmenys. Jie kalbėjo rusų kalba ir prisistatė policijos darbuotojais.
Sukčiai apgaulės būdu išviliojo 22 900 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!