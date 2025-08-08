Per parą Lietuvos rajonuose sukčiai iš žmonių išviliojo per 54 tūkst. eurų

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, ketvirtadienį, apie 14 val. 53 min., pranešta, kad moteris (gim. 1983 m.) ir vyras (gim. 1987 m.) apgaulės būdu gavo draudimo išmoką. Nuostolis – 17 204 eurai.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, rugpjūčio 5 d., apie 22 val., Parko gatvėje moteriai (gim. 1953 m.) paskambinę asmenys ir prisistatę banko bei policijos darbuotojais apgaulės būdu iš jos išviliojo 10 tūkst. eurų, o rugpjūčio 6 d., apie 10 val., išviliojo dar 5 tūkst. eurų. Padaryta turtinė žala 15 tūkst. eurų.
Anot Vilniaus AVPK, ketvirtadienį gautas moters (gim. 1976 m.) pranešimas, kad nuo birželio mėnesio pirmos pusės iki liepos mėnesio antros pusės Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, pasiūlę investuoti į kriptovaliutą, apgaule išviliojo 14 850 eurų.
Sostinės policijos duomenimis, ketvirtadienį gautas vyro (gim. 1959 m.) pranešimas, kad nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 6 d. Vilniaus rajone, būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo, kuris, pasiūlęs investuoti, iš jo banko sąskaitos apgaule pasisavino 2 621 eurą.
Taip pat, anot Vilniaus AVPK, ketvirtadienį, gautas moters (gim. 1950 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 5 d., apie 17 val. 30 min., Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 2 000 eurų, kuriuos jis atidavė atėjusiam nepažįstamam vyrui.
Šiaulių policija informavo, kad liepos 23-26 d. Šiaulių rajone registruota bendrovė, iš privataus asmens ketinusi įsigyti automobilius „Audi A6“ ir „Mini Countryman“, į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą pervedė 3000 eurų, tačiau automobilių negavo. Pinigai negrąžinti, pardavėjas ryšio priemonėmis nepasiekiamas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!