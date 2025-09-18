Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Oficialu: Seimas imasi papildomo pensijų didinimo – kiek eurų pakils?

2025-09-18 15:23
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 15:23

Ketvirtadienį Seimas ėmėsi prezidento Gitano Nausėdos pasiūlytų įstatymo pataisų, kuriomis siūloma daugiau pinigų skirti pensijų didinimui.

Ketvirtadienį Seimas ėmėsi prezidento Gitano Nausėdos pasiūlytų įstatymo pataisų, kuriomis siūloma daugiau pinigų skirti pensijų didinimui.

4

Po pateikimo už atitinkamą įstatymo projektą balsavo 92 parlamentarų, balsavusių prieš nebuvo, bet 2 susilaikė.

Šiuo metu Socialinio draudimo pensijų įstatymas numato, kad individualioji pensijos dalis indeksuojama papildomai. Tačiau taip, kad papildomos lėšos pensijų didinimui neviršytų 75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitaip tariant, įstatyme numatyta viršutinė riba, kiek papildomų lėšų galima skirti papildomam pensijos didinimui, tačiau nenustatyta žemutinė riba.

Pavyzdžiui, jeigu „Sodra“ planuoja, kad surinks 100 mln. eurų daugiau nei išleis, tuomet papildomam indeksavimui galima būtų skirti iki 75 mln.

Nauju įstatymo projektu nustatoma žemutinė panaudotinų papildomų lėšų individualiajai pensijos daliai indeksuoti riba (t. y. kiek mažiausiai gali būti skiriama papildomų lėšų individualiajai pensijos daliai indeksuoti).

Priėmus projektą tokia riba būtų ne mažesnės negu 20 proc. ir neviršytų 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo rezultato.

Taigi, jeigu „Sodros“ biudžeto perteklius būtų 100 mln. eurų, tuomet pagal naują projektą papildomam pensijų didinimui tektų skirti ne mažiau kaip 20 mln. eurų.

Tačiau pristatydamas projektą Seime prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius atkreipė dėmesį, kad dabar lėšų papildomam pensijų didinimui skiriama nedaug.

„Pastebėtina, kad pastaruosius du kartus papildomam pensijų finansavimui skyrė nuo 5 proc. iki 8 proc. nuo „Sodros“ pervišio, kai maksimali suma yra 75 proc.“ – kalbėjo patarėjas.

Anot jo, dabartinis papildomas pensijų didinimas „pamina dabartinių pensininkų interesus“.

Vis dėlto naujos įstatymo pataisos negarantuoja, kad papildomam pensijų didinimui tikrai bus skirta daugiau pinigų.

Jeigu sudarydama kitų metų savo biudžetą „Sodra“ jame numatys mažesnį pinigų perteklių, tuomet ir papildomam pensijų indeksavimui bus mažiau lėšų.

Pastaruosius kelerius metus „Sodros“ rezultatas būna daug geresnis, nei ji prognozuoja.

Pavyzdžiui, šiemet per 8 mėnesius „Sodra“ surinko 587 mln. eurų daugiau, negu jų išleido, nors planavo, kad teigiamas rezultatas per šį laikotarpį bus 496 mln. eurų. 

Taigi šiemetinis „Sodros“ biudžeto perteklius yra 91 mln. eurų didesnis už planuotą.

Camel
Camel
2025-09-18 15:32
Dieve brangus kelkite tas pencijas nes SODRA biudzeto pervirsis 4 mlrd. Euru ir visa tai nuverteje...LOL
Atsakyti
Tai
Tai
2025-09-18 15:37
Kiek pakils , nerašot
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
