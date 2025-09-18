Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Pensijų naujienos

Ruginienė palaiko siūlymą gausiau indeksuoti pensijas: užtikrins, kad jos ateityje toliau didėtų

2025-09-18 09:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 09:23

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė išreiškė palaikymą prezidento Gitano Nausėdos siūlymui naudoti ne mažiau nei 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio pensijų individualiajai daliai indeksuoti. Anot socialdemokratės, valstybės vadovo teikiamas projektas užtikrintų, kad būsimos Vyriausybės toliau nuosekliai didintų pensijas.

Sodra BNS Foto

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė išreiškė palaikymą prezidento Gitano Nausėdos siūlymui naudoti ne mažiau nei 20 proc. „Sodros" biudžeto perviršio pensijų individualiajai daliai indeksuoti. Anot socialdemokratės, valstybės vadovo teikiamas projektas užtikrintų, kad būsimos Vyriausybės toliau nuosekliai didintų pensijas.

1

„Tai tikrai svarstytinas projektas“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo I. Ruginienė.

„G. Nausėdos siūlymas yra labiau apie ateitį – užtikrinti, kad ateities Vyriausybės laikytųsi panašios politikos ir didintų pensijas. Manau, kad kitame etape tai bus labai svarbu. (...) Šis projektas greičiausiai bus palaikytas“, – tikino paskirtoji ministrė pirmininkė.

ELTA primena, kad Seimui ketvirtadienį planuojama teikti prezidento valstybės vadovo siūlymą spartesniam senatvės pensijų indeksavimui naudoti ne mažiau nei 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.

Šiuo metu Socialinio draudimo įstatyme yra numatyta tik viršutinė – 75 proc. – riba panaudotinoms papildomoms lėšoms individualiajai pensijos daliai indeksuoti, tačiau nenustatyta žemutinė riba – kiek mažiausiai papildomų lėšų galima skirti pensijai didinti.

I. Ruginienė, kuri Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministre, taip pat savo politikoje akcentuoja pagarbą bei pagalbą vyresniajai Lietuvos gyventojų kartai.

Seimo pavasario sesijoje ji įgyvendino antrosios pensijų pakopos reformą, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės trauktis laisvai nustatytu laikotarpiu, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.

Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.

