98-erių Valdas Adamkus pasirodė viešumoje: priežastis – itin jautri

Buvęs šalies vadovas tyliai prisijungė prie artimųjų, bičiulių ir kolegų, atvykusių palydėti Vizgirdą į paskutinę kelionę.
V. Adamkų su R. J. Vizgirdą siejo ilgametė draugystė, todėl jo apsilankymas atsisveikinimo ceremonijoje tapo jautriu ir reikšmingu pagarbos gestu.
Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas(26 nuotr.)
Atsisveikinimas Vilniuje
Atsisveikinimas vyksta M. K. Paco gatvėje, 2-oje salėje. Pirmadienį jis tęsiasi iki 21 val., o antradienį – nuo 9 iki 14.45 val. Po ceremonijos R. Vizgirda bus palaidotas Antakalnio kapinėse.
Laidojimo namuose tvyro rimtis – žmonės atvyksta su gėlėmis, dalijasi prisiminimais ir tyliais apkabinimais. Šeima paprašė atminimą pagerbti vienu baltu gėlės žiedu – simboliniu gestu, atspindinčiu ramybę ir pagarbą.
Laidotuvės Antakalnio kapinėse
„Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti“, – rašoma Laidojimo paslaugų centro „Facebook“ paskyroje.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rimtautas Juozas Vizgirda mirė savaitgalį po sunkios kovos su liga, eidamas 88-uosius gyvenimo metus. Jis buvo žinomas JAV lietuvis, verslininkas, filantropas ir Čilės garbės konsulas Lietuvoje, aktyviai rėmęs kultūrines, švietimo bei labdaros iniciatyvas ir garsinęs Lietuvos vardą užsienyje.
Šaltinis:
tv3.lt
