Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

98-erių Valdas Adamkus pasirodė viešumoje: priežastis – itin jautri

2025-09-22 19:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 19:54

Antradienio popietę Vilniuje į Laidojimo paslaugų centro salę Antakalnyje atvyko prezidentas Valdas Adamkus. Jis atvažiavo pagerbti mirusio bičiulio – JAV lietuvio, verslininko, filantropo ir Čilės garbės konsulo Rimtauto Juozo Vizgirdos.

Prezidentas Valdas Adamkus (nuotr. Jono Petronio)
26

Antradienio popietę Vilniuje į Laidojimo paslaugų centro salę Antakalnyje atvyko prezidentas Valdas Adamkus. Jis atvažiavo pagerbti mirusio bičiulio – JAV lietuvio, verslininko, filantropo ir Čilės garbės konsulo Rimtauto Juozo Vizgirdos.

REKLAMA
1

Buvęs šalies vadovas tyliai prisijungė prie artimųjų, bičiulių ir kolegų, atvykusių palydėti Vizgirdą į paskutinę kelionę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Adamkų su R. J. Vizgirdą siejo ilgametė draugystė, todėl jo apsilankymas atsisveikinimo ceremonijoje tapo jautriu ir reikšmingu pagarbos gestu.

REKLAMA
REKLAMA

Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas

Atsisveikinimas Vilniuje

Atsisveikinimas vyksta M. K. Paco gatvėje, 2-oje salėje. Pirmadienį jis tęsiasi iki 21 val., o antradienį – nuo 9 iki 14.45 val. Po ceremonijos R. Vizgirda bus palaidotas Antakalnio kapinėse.

REKLAMA

Laidojimo namuose tvyro rimtis – žmonės atvyksta su gėlėmis, dalijasi prisiminimais ir tyliais apkabinimais. Šeima paprašė atminimą pagerbti vienu baltu gėlės žiedu – simboliniu gestu, atspindinčiu ramybę ir pagarbą.

Laidotuvės Antakalnio kapinėse

„Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti“, – rašoma Laidojimo paslaugų centro „Facebook“ paskyroje.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rimtautas Juozas Vizgirda mirė savaitgalį po sunkios kovos su liga, eidamas 88-uosius gyvenimo metus. Jis buvo žinomas JAV lietuvis, verslininkas, filantropas ir Čilės garbės konsulas Lietuvoje, aktyviai rėmęs kultūrines, švietimo bei labdaros iniciatyvas ir garsinęs Lietuvos vardą užsienyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų