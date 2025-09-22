Vilniuje atsisveikinama su Rimtautu Juozu Vizgirda: artimieji prašo ypatingo gesto

Į Laidojimo paslaugų centro salę Antakalnyje rinkosi artimieji, bičiuliai, kolegos ir visi, norintys pagerbti jo atminimą bei palydėti į amžinojo poilsio vietą.
Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas(26 nuotr.)
Atsisveikinimas Vilniuje
Ceremonija vyksta M. K. Paco gatvėje, 2-oje salėje. Atsisveikinimas tęsis pirmadienį iki 21 val., o antradienį – nuo 9 iki 14.45 val. Vėliau R. Vizgirda bus palaidotas Antakalnio kapinėse.
Laidojimo namuose tvyro rimtis – žmonės atvyksta su gėlėmis, dalijasi prisiminimais ir tyliais apkabinimais. Šeima paprašė Rimtauto atminimą pagerbti vienu baltu gėlės žiedu – tai simbolinis gestas, atspindintis norą išlaikyti ramybės ir pagarbos atmosferą.
Laidotuvės Antakalnio kapinėse
„Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti“, – rašoma Laidojimo paslaugų centro „Facebook“ paskyroje.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rimtautas Juozas Vizgirda mirė savaitgalį, po sunkios kovos su liga, eidamas 88-uosius gyvenimo metus. Jis buvo žinomas JAV lietuvis, verslininkas, filantropas ir Čilės garbės konsulas Lietuvoje. Vizgirda aktyviai rėmė kultūrines, švietimo ir labdaros iniciatyvas, garsino Lietuvos vardą užsienyje.
