  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniuje atsisveikinama su Rimtautu Juozu Vizgirda: artimieji prašo ypatingo gesto

2025-09-22 18:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 18:13

Pirmadienio popietę Vilniuje prasidėjo atsisveikinimas su JAV lietuviu, verslininku, filantropu ir Čilės garbės konsulu Rimtautu Juozu Vizgirda.

Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas
26

Į Laidojimo paslaugų centro salę Antakalnyje rinkosi artimieji, bičiuliai, kolegos ir visi, norintys pagerbti jo atminimą bei palydėti į amžinojo poilsio vietą.

0

Į Laidojimo paslaugų centro salę Antakalnyje rinkosi artimieji, bičiuliai, kolegos ir visi, norintys pagerbti jo atminimą bei palydėti į amžinojo poilsio vietą.

Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas

Atsisveikinimas Vilniuje

Ceremonija vyksta M. K. Paco gatvėje, 2-oje salėje. Atsisveikinimas tęsis pirmadienį iki 21 val., o antradienį – nuo 9 iki 14.45 val. Vėliau R. Vizgirda bus palaidotas Antakalnio kapinėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidojimo namuose tvyro rimtis – žmonės atvyksta su gėlėmis, dalijasi prisiminimais ir tyliais apkabinimais. Šeima paprašė Rimtauto atminimą pagerbti vienu baltu gėlės žiedu – tai simbolinis gestas, atspindintis norą išlaikyti ramybės ir pagarbos atmosferą.

Laidotuvės Antakalnio kapinėse

„Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti“, – rašoma Laidojimo paslaugų centro „Facebook“ paskyroje.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rimtautas Juozas Vizgirda mirė savaitgalį, po sunkios kovos su liga, eidamas 88-uosius gyvenimo metus. Jis buvo žinomas JAV lietuvis, verslininkas, filantropas ir Čilės garbės konsulas Lietuvoje. Vizgirda aktyviai rėmė kultūrines, švietimo ir labdaros iniciatyvas, garsino Lietuvos vardą užsienyje.

