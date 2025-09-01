Apie Valdo Adamkaus mirtį skelbianti Ingos Ruginienės paskyra – suklastota

Paskirtosios premjerės atstovas pirmadienį nurodė, kad I. Ruginienė „X“ paskyros neturi, melagingą turinį siekiama pašalinti.
„Socialiniame tinkle „X“ esanti paskyra, kur skelbiamos nesąmonės apie Valdą Adamkų, yra netikra, Inga Ruginienė paskyros „X“ neturi. Specialistai jau dirba, kad netikra paskyra būtų pašalinta“, – teigė politikės atstovas Ignas Dobrovolskas.
