TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apie Valdo Adamkaus mirtį skelbianti Ingos Ruginienės paskyra – suklastota

2025-09-01 14:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 14:42

Socialiniame tinkle „X“ apsimetėlių sukurta Ingos Ruginienės paskyra skelbia apie kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus mirtį.

Valdas Adamkus

Socialiniame tinkle „X" apsimetėlių sukurta Ingos Ruginienės paskyra skelbia apie kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus mirtį.

3

Paskirtosios premjerės atstovas pirmadienį nurodė, kad I. Ruginienė „X“ paskyros neturi, melagingą turinį siekiama pašalinti.

„Socialiniame tinkle „X“ esanti paskyra, kur skelbiamos nesąmonės apie Valdą Adamkų, yra netikra, Inga Ruginienė paskyros „X“ neturi. Specialistai jau dirba, kad netikra paskyra būtų pašalinta“, – teigė politikės atstovas Ignas Dobrovolskas.

