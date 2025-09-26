Adamkui sutriko sveikata – jis reanimacijoje

Pirmas apie tai pranešė portalas „Lrytas“. Žinią portalui patvirtino V. Adamkaus atstovė Božena Bagonaitienė.
„Taip, ligoninėje. Kitais klausimais kreipkitės į Santaros klinikas, aš neturiu prezidento įgaliojimo kalbėti apie jo sveikatą“, – portalui sakė B. Bagonaitienė.
Kaip pranešė VUL Santaros klinikos, prezidento būklė šiuo metu yra stabili.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti. Prezidento būklė stabili“, – rašoma išplatintame pranešime.
Primename, kad kovo 12 d. V. Adamkus atsidūrė ligoninėje taip pat.
Pasak prezidento referentės Boženos Bagonaitienės, tuo metu prezidento V. Adamkaus vykimas į ligoninę buvo planuotas.
„Nieko nenutiko, tai buvo planuotas vykimas į ligoninę. Nėra taip, kad kažkas atsitiko“, – anksčiau sakė ji.
Į Santaros klinikas paguldytas V. Adamkus kovo 18 d. buvo išrašytas iš ligoninės ir grįžo į namus.
Be to, sausio pradžioje kadenciją baigęs prezidentas taip pat buvo atsidūręs ligoninėje.
Tuo metu pats V. Adamkus papasakojo apie savo būklę.
„Pasakysiu trumpai, aš esu ligoninėje“, – sakė V. Adamkus.
Jis trumpai atsakė, kad apie tai nėra linkęs daug kalbėti.
