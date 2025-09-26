Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adamkui sutriko sveikata – jis reanimacijoje

Santaros klinikos atskleidė būklę
2025-09-26 09:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 09:28

Ketvirtadienio vakarą į Vilniaus Santaros klinikų reanimacijos skyrių paguldytas buvęs šalies vadovas 98-erių Valdas Adamkus. Žinią apie tai patvirtino Santaros klinikos.

Valdas Adamkus (nuotr. Fotodiena.lt/Pauliaus Peleckio)
7

Ketvirtadienio vakarą į Vilniaus Santaros klinikų reanimacijos skyrių paguldytas buvęs šalies vadovas 98-erių Valdas Adamkus. Žinią apie tai patvirtino Santaros klinikos.

Pirmas apie tai pranešė portalas „Lrytas“. Žinią portalui patvirtino V. Adamkaus atstovė Božena Bagonaitienė.

„Taip, ligoninėje. Kitais klausimais kreipkitės į Santaros klinikas, aš neturiu prezidento įgaliojimo kalbėti apie jo sveikatą“, – portalui sakė B. Bagonaitienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė VUL Santaros klinikos, prezidento būklė šiuo metu yra stabili.

„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti. Prezidento būklė stabili“, – rašoma išplatintame pranešime.

Įteikta Valdo Adamkaus premija
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Įteikta Valdo Adamkaus premija

Primename, kad kovo 12 d. V. Adamkus atsidūrė ligoninėje taip pat.

Pasak prezidento referentės Boženos Bagonaitienės, tuo metu prezidento V. Adamkaus vykimas į ligoninę buvo planuotas.

„Nieko nenutiko, tai buvo planuotas vykimas į ligoninę. Nėra taip, kad kažkas atsitiko“, – anksčiau sakė ji.

Į Santaros klinikas paguldytas V. Adamkus kovo 18 d. buvo išrašytas iš ligoninės ir grįžo į namus.

Be to, sausio pradžioje kadenciją baigęs prezidentas taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. 

Tuo metu pats V. Adamkus papasakojo apie savo būklę.

„Pasakysiu trumpai, aš esu ligoninėje“, – sakė V. Adamkus.

Jis trumpai atsakė, kad apie tai nėra linkęs daug kalbėti.

Jonas
Jonas
2025-09-26 09:35
Sveikatos - tautos , o ne interesų prezidentui
Atsakyti
Stiprybės
Stiprybės
2025-09-26 09:46
Pagarba Adamkui
Atsakyti
Petras
Petras
2025-09-26 09:44
Ner dyvo, jau senas zmogus. Dvasios stiprybes belieka palinketi.
Atsakyti
