Prabilo prieš keletą dienų Adamkų mačiusi bičiulė: atskleidė, kaip jis atrodė

98-erių buvęs šalies vadovas dar savaitės pradžioje buvo atvykęs į Laidojimo paslaugų centro salę Antakalnyje. Čia jis atvažiavo pagerbti mirusio bičiulio – JAV lietuvio, verslininko, filantropo ir Čilės garbės konsulo Rimtauto Juozo Vizgirdos.
Valdo Adamkaus būklę išdavė eisena
Tąkart jį mačiusi velionio žmona B. Vizgirdienė naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kad iš pradžių stebėjosi, kaip gerai atrodo atsisveikinime dalyvavęs V. Adamkus.
„Jis buvo labai susikaupęs, mačiau, kad nenorėjo per daug kalbėti. Buvau nustebusi, kaip ilgai jis sėdėjo prie manęs – visą pusvalandį. Ponia Božena jį ragino anksčiau išeiti, bet jis tik pamojo rankyte ir pasakė, kad dar nori pabūti“, – teigė ji.
Tiesa, kaip teigė Birutė, V. Adamkaus būklę išdavė jo eisena.
„Iš pradžių stebėjausi, kaip gerai atrodo. Bet kai V. Adamkus atsistojo, pamačiau, kad jis yra labai silpnas – vos galėjo stovėti bei eiti“, – atskleidė B. Vizgirdienė.
Birutė neslepia dėkingumo V. Adamkui, kad jis atvyko atsisveikinti su jos vyru.
„Buvau labai maloniai nustebinta, kad jis atvyko į laidotuves. Maniau, kad neturės tam jėgų. Pastarąsias savaites buvau labai užsiėmusi su vyru, tad nors įprastai kartą per mėnesį paskambindavau prezidentui, šįkart išgaravo iš galvos. Jeigu tik sustiprės, būtinai paskambinsiu ir jam darkart padėkosiu už tai“, – sakė B. Vizgirdienė.
Valdo Adamkaus būklė pablogėjo staiga
Naujienų portalui tv3.lt prezidento sekretorė Božena Bagonaitienė pasakojo, kad V. Adamkus prastai pasijuto ketvirtadienį vakare ir jo būklė pablogėjo staiga.
„Buvo namuose. Pablogėjo sveikata, kreipėmės į gydytojus“, – tv3.lt teigė B. Bagonaitienė ir patvirtino, kad V. Adamkui buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.
Pasak B. Bagonaitienės, šią savaitę V. Adamkus jautėsi gerai. „Viskas buvo gerai. Jūs gi matėte, jis buvo nuvažiavęs atsisveikinti su R. Vizgirda. Viskas buvo gerai. Pablogėjo vakar vakare ir kreipėmės į gydytojus, – sakė prezidento sekretorė.
Prezidentas, pasak jos, buvo darbingas, priiminėjo svečius, pagal savo galimybes judėjo.
„Kiekvieną dieną mes dirbome, kiekvieną dieną mes turėjome svečių. Ir trečiadienį turėjome svečių, ir antradienį važiavome pas R. Vizgirdą.
Mes kiekvieną dieną turime veiklos: turime vieną kitą svečią, dirbame su dokumentais. Tik viskas vyksta iš namų, iš Turniškių. Bet darbai vyksta ir prezidentas yra darbingas“, – pasakojo B. Bagonaitienė.
V. Adamkus ketvirtadienio vakarą paguldytas į Vilniaus Santaros klinikų reanimacijos skyrių. Jam įtariama infekcija. Įstaiga pažymėjo, kad šiuo metu prezidento būklė yra stabili.
Lapkričio 3 d. V. Adamkui sukaks 99 metai.
Valdo Adamkaus interviu laidoje „Pasikalbėkim“:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!