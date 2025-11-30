Ruošia naują draudimą nepilnamečiams: kas jo nepaisys – baudos iki 120 eurų

Seimas nusitaikė į nealkoholinį alų, sidrą ir kitus panašius gėrimus. Jei parlamentarų idėjos virs realybe, šios kategorijos produktus būtų galima įsigyti tik nuo 18 metų. Šiuo metu tokie gėrimai parduodami ir nepilnamečiams. Įstatymo pataisas, kurios eliminuotų šią galimybę, įregistravo socialdemokratas Darius Razmislevičius.
„Jis gali pratinti, nes yra ne tik dizainu ir išvaizda panašus į alkoholinį gėrimą – netgi skonis ir kvapas primena alkoholinį gėrimą. Todėl jaunimas gali prie jo priprasti, o atėjus laikui, gali pradėti vartoti ir alkoholinius tuos pačius gėrimus“, – tikina D. Razmislevičius.
Pratinama prie alkoholio
Nors projekte kalbama, kad ribojimas galiotų nealkoholiniam alui, sidrui ir vynui, idėjos autorius priduria, kad draudimas turėtų apimti visus panašius gėrimus. Tai reiškia, kad nealkoholinį romą, džiną ar degtinę, dažnai naudojamus kokteilių gamyboje, taip pat būtų galima įsigyti tik sulaukus 18 metų.
„Papildysime tuos gėrimus, nes ne visi buvo išvardyti. Sugrįšime į Seimo salę su galutinai pakoreguotu įstatymu“, – sako D. Razmislevičius.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas teigia, kad Seimo nario siūlyme yra logikos.
„Nealkoholinių gėrimų vartojimas su alkoholinių gėrimų prekių ženklais pratina prie tikrųjų alkoholinių gėrimų vartojimo. Pratina prie jų skonio ir normalizuoja alkoholio vartojimą vėlesniame amžiuje“, – tikina departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian.
Už šio draudimo nesilaikymą siūlomos baudos – nuo 20 iki 120 eurų.
„Kaip vokiečiai sako: uždrausti ir nubausti. Tokie draudimai yra populiarūs, kai nėra didelio supratimo, išminties ar patirties. Lengviausia – sugalvokime, ką uždrausti“, – sako liberalas Eugenijus Gentvilas.
„Aš sutinku, kad alkoholinių gėrimų patrauklumą mažinti reikia. Tai prisidėtų, padėtų – aš palaikysiu“, – teigia konservatorė Jurgita Sejonienė.
Pasak D. Razmislevičiaus, atsisakius vaikiško šampano, leisti vaikams pirkti nealkoholinį alų ar sidrą yra nelogiška.
Vyrauja įvairių nuomonių
„Nenarkotinius narkotikus galima padaryti – tegul vaikai vartoja, ten nieko blogo nėra. Bet čia imituojame narkotinių medžiagų vartojimą narkotiniais narkotikais. Kažkada vaikišką šampaną išėmėme – sveikintina. Tas dalykas kažkodėl paliktas“, – mano D. Razmislevičius.
Verslo atstovai kritikuoja Seime registruotas pataisas ir teigia, kad jos neišdirbtos.
„Alkoholiniai gėrimai parduodami tik 20-mečiams, o čia siūloma iki pilnametystės drausti net nealkoholinius. Nėra aišku, kas tiksliai laikytina nealkoholiniu gėrimu – ar kalbame tik apie pavadinimą? Pagal įstatymo projektą nėra visiškai aišku. Taip pat nežinau, ar apskritai egzistuoja duomenys, kiek nepilnamečių perka tokius gėrimus“, – teigia Alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacijos direktorius Mantas Zakarka.
Nealkoholinių gėrimų, kurie primena alkoholinius, pardavimai nuolat kinta. Dalis gaminių populiarėja.
„Jeigu pažiūrėsime šių metų sausio–spalio duomenis ir juos palyginsime su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, matome, kad nealkoholinio vyno pardavimai šoktelėjo 15 proc., nealkoholinio putojančio vyno – apie 5 proc.“, – dalijasi „Maxima LT“ atstovas Titas Atraškevičius.
Tačiau nealkoholinio alaus ir sidro pardavimai šiemet mažesni nei pernai. Prekybininkai tokią tendenciją sieja su lietinga vasara.
Parlamentarai pritarė pataisų pateikimui. Jei socialdemokrato D. Razmislevičiaus idėja būtų galutinai palaiminta, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų vidurio.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.