  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Konservatorių siūlymas dėl LRT finansavimo ir BVP grįžo į Seimą priėmimui

2025-11-27 11:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 11:16

Prieš beveik pusantrų metų Seimą pasiekęs konservatoriaus Mindaugo Lingės siūlymas keisti LRT finansavimo tvarką ketvirtadienį sugrįžo paskutiniam balsavimui.

LRT Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Prieš beveik pusantrų metų Seimą pasiekęs konservatoriaus Mindaugo Lingės siūlymas keisti LRT finansavimo tvarką ketvirtadienį sugrįžo paskutiniam balsavimui.

0

Seimo salėje pritarta socialdemokrato Tado Barausko prašymui frakcijos vardu daryti pusvalandžio pertrauką prieš šio projekto priėmimą.

Tai taip pat yra vienas iš kelių įstatymo projektų, kuriais siūloma keisti LRT finansavimo tvarką – „aušriečiai“ ketina teikti savo siūlymus, numatančius, kad LRT biudžetas būtų sumažintas.

M. Lingė siūlo, kad nacionalinio transliuotojo biudžetui skiriami asignavimai būtų susieti su bendrojo vidaus produkto (BVP) augimu, o dabar gaunamos pajamos už akcizus būtų nukreipiamos gynybai.

Pagal esamą įstatymą LRT iš valstybės biudžeto kasmet gauna 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų. 

M. Lingės teigimu, pernai Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo projektą, jame numatytas akcizų augimas neproporcingai didintų ir LRT biudžetą.

„Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus, jog akcizai ateinančiais metais ženkliai augs, LRT pajamų, skiriamų iš valstybės biudžeto augimo tempas gali būti neproporcingas ir tikėtina, viršytų realius asignavimo gavėjo poreikius“, – projekte teigė Seimo narys.

Anot jo, iš valstybės gaunamus asignavimus susiejus su šalies BVP augimu, būtų geriau valdoma, kaip LRT biudžetas ribojamas lyginant su kitoms valstybės finansuojamomis įstaigomis.

Be to, anot M. Lingės, LRT taip pat solidariai turėtų prisidėti prie nacionalinio saugumo, dėl to iš akcizų gaunamos pajamos turėtų būti nukreiptos į Valstybės gynybos fondą.

„Akcizų didėjimo planas taip pat siejamas su krašto gynybos finansavimu, todėl nebūtų teisinga, jei papildomas pajamų didėjimas iš akcizų tektų ne tik (…) nacionalinio saugumo stiprinimui, bet ir LRT“, – teigė M. Lingė.

Jo teigimu, pagal Gynybos fonde numatytą finansavimą padidinus akcizus, šiemet bus surenkama papildomai beveik 142 mln. eurų, 2026 m. – daugiau nei 157 mln. eurų ir beveik 173 mln. eurų – 2027 m.

Naują LRT finansavimo modelį numatančiam projektui taip pat registruoti šeši skirtingoms frakcijoms priklausančių Seimo narių pasiūlymai.

Dabar LRT skiriamų asignavimų dydis kasmet neturi būti mažesnis už skirtą 2019-aisiais.  

Dėl to LRT asignavimai iš valstybės biudžeto kasmet auga – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų.

Pernai LRT finansavimas išaugo 9,5 mln. eurų arba beveik 15 proc. iki 72, 88 mln. eurų (2023 m. – 63,43 mln. eurų).

