 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušriečiai“ siūlys Seimui sumažinti LRT finansavimą: imsis siūlymo keisti direktoriaus atleidimo tvarką

2025-11-27 06:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 06:37

Ketvirtadienį Seimą pasieks „aušriečių“ inicijuotos įstatymo pataisos, siūlančios sumažinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) finansavimą ir palengvinti visuomeninio transliuotojo direktoriaus atleidimą dėl nepasitikėjimo. 

LRT (nuotr. Elta)

Ketvirtadienį Seimą pasieks „aušriečių“ inicijuotos įstatymo pataisos, siūlančios sumažinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) finansavimą ir palengvinti visuomeninio transliuotojo direktoriaus atleidimą dėl nepasitikėjimo. 

REKLAMA
1

Parlamentaras Karolis Neimantas ketina pateikti LRT įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma nuo 1 iki 0, 5 proc. mažinti iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) gaunamą LRT finansavimą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Juos priėmus, anot „aušriečių“, daugiau lėšų būtų galima nukreipti gynybai, švietimui, sveikatos apsaugai, socialinei paramai, taip pat regioninei žiniasklaidai.

REKLAMA
REKLAMA

Anot projekto autorių, biudžeto mažinimas LRT padėtų užtikrinti sąžiningesnę konkurenciją su kitais transliuotojais.

REKLAMA

„Augantis LRT biudžetas neproporcingai didelis lyginant su kitomis komercinėmis televizijomis. LRT gauna stabilią ir užtikrintą finansinę paramą iš valstybės, tuo tarpu komercinės žiniasklaidos priemonės turi pačios užsidirbti iš reklamos ir prenumeratų“, – dokumento aiškinamajame rašte nurodo „aušriečiai“.

Jie taip pat mano, kad mažesnis LRT finansavimas skatintų valstybės įmonės skaidrumą.

Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų. 

REKLAMA
REKLAMA

 „Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ketvirtadienį ketina pasiūlyti supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą. 

Įstatyme jis siūlys nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Projekto iniciatorių teigimu, šiuo metu galiojanti 2/3 balsų daugumos kartelė yra labai aukšta ir praktiškai gali reikšti, kad net esant realiam nepasitikėjimui vadovu, jo atleidimas tampa neįmanomas. 

„Šiais pakeitimais siekiame, kad visuomeninio transliuotojo vadovas  būtų ne tik nepriklausomas, bet ir atskaitingas“, – tvirtina projekto autoriai. 

REKLAMA

Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.

ELTA primena, kad R. Žemaitaitis ne kartą yra kritikavęs LRT veiklą, skiriamą finansavimą bei generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę. 

REKLAMA

Valstybės kontrolei pristačius Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) audito išvadas, Seime ketinama toliau gilintis į patikrinimo metu pastebėtus visuomeninio transliuotojo veiklos trūkumus. 

LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete visuomeninio transliuotojo asignavimams numatyti daugiau nei 88 mln.eurų. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Eurai, pinigai (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Seime – siūlymai išleisti dar virš 0,6 mlrd. eurų: štai kam skirtų pinigus (6)
LRT (nuotr. Elta)
Seimo komitete bus pristatytos LRT audito išvados (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų